Uudis Tallinna TV uue juhatuse liikme määramisest ja tema väljaöeldud mõtted telekanali arendamisest tõid oodatult kaasa Tallinna opositsiooniesindajate reaktsiooni.

Tallinna TV nõukogu esimees Kalle Klandorf ütles, et kahjuks jätkab pealinna opositsioon vanal viisil, välistades igasuguse koostöö telekanaliga ning loopides pigem kahtlase väärtusega kulunud niiöelda vaimukusi. "Ometi ütles Tallinna TV uus juhatuse liige Revo Raudjärv eile, et soovib politiseerituse vähendamist telekanalis ning kindlasti laiapõhjalist koostööd erakondade vahel, et muuta kanal tallinlastele veelgi olulisemaks infosaamise kohaks," sõnas Klandorf.

Klandorfi sõnul võiksid linnas kõik erakonnad teha koostööd, siis läheksid ka pealinnas asjad sujuvamalt. "Aga paraku on näha, et valimised jõuavad aina lähemale, ning konstruktiivse koostöö asemel lihtsalt lahmitakse, ning sellest on kahju. Tallinna rahvaarv kasvab, Tallinna eelarve kasvab, kasvab ka Tallinna televisiooni vaadatavus uue juhi käe all, nii et olgu opositsioon mureta, Tallinna televisioon on võimsaks sirgunud ja teda enam ei murra," lisas Klandorf.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et Tallinna TV on telekanal Eestis, mis tahab linnakodanikele pakkuda konkreetset nõu ja abi igapäevaseks eluks. Tallinna TV on ainus kanal, kus saab tutvustada Tallinna sotsiaalhoolekande alaseid teenuseid ja meie pidevalt arenevaid sotsiaalhoolekandeasutusi ning jagada vastavasisulist informatsiooni. "Teised telekanalid pole seda seni oluliseks pidanud. Näiteks eilsel linnavalitsuse pressikonverentsil, mida Tallinna TV edastas, rääkis perearstide esindaja just väga olulisel tervishoidu puudutaval teemal, kus tutvustas EMO-sse pöördumise põhimõtteid," sõnas Martinson.