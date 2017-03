Õhtuleht: Kas pood võib nõuda töötajatelt omavahel riigikeelset suhtlemist?

Yana Toom, Euroopa Parlamendi saadik, Keskerakond: Ma kindlasti ei pea selliseid keelde õigeks, sest tegemist on omavahelise suhtlemisega. Selline inimeste survestamine tuletab meelde hiljutist vahejuhtumit, kus Londoni hotelli kliendid kaebasid omanikule, et klienditeenindajad (Lätist ja Leedust pärit) suhtlesid omavahel vene keeles ja seetõttu tundsid kliendid end ebaturvaliselt. Ka antud juhul on tegemist näiliselt poliitilise, kuid sisuliselt meditsiinilise nähtusega, ärevushäireid ei ravita aga keeleliste meetmetega.

Eestis elavad rohkem kui 140 rahvuse esindajad ja soov piirata nende võimalust suhelda emakeeles koduseintega on otseses vastuolus demokraatia ja inimõiguste põhimõtetega.

Enamgi veel – ma leian, et keelenõudmised Eesti tööturul on ebaproportsionaalsed ja jäävad ajale jalgu, takistades muu hulgas vaba tööjõu liikumist Euroopa Liidus. Esitasin eelmisel suvel Euroopa Komisjonile vastavasisulise kaebuse ja veel paar päeva tagasi saatsin neile selle kohta täiendavaid materjale.