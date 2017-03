Mujal maailmas on keelevalik tööajal lahendatud kas eraettevõtete keelsuse kehtestamisega seaduses (nt Quebecis) või siis osaliselt jäetud see asutuse otsustada (suur osa tööst on igal juhul riigikeelne). See aga tähendab, et töötajad pole oma keelevalikutes vabad, vaid peavad järgima sisekorra reegleid või nende puudumisel ülemuste korraldusi.

Hiljuti meedias kajastatud lugu, kus kaupluse Reserved juhataja andis töötajatele korralduse riigikeelt kasutada, on tekitanud vastakaid, sealhulgas ekslikke arvamusi. Eesti keele kohta pole siiani seda juhtumit valgustavat konkreetset kohtulahendit, samas on välismaiseid näiteid küllaga.

Kõrgtaseme keeleoskuse suhtes on Eestis küll segadus, mille tekitaja on endine haridusminister Jevgeni Ossinovski: tema läbi surutud keeleseaduse paranduse järgi ei pea Eestis üheski ametis oskama eesti keelt täielikult, C2-tasemel, küll aga saab seda nõuda väljaspool Eestit, nt nõutakse seda Euroopa Komisjonis mõningates ametites. Pehmelt öeldes on see lauslollus ja diskrimineerimine, aga meie valitsuse nutikust ei maksa ka üle hinnata.

Teistes riikides on vastavaid töökoha keelevaliku kaasusi kohtutes käsitletud märkimisväärsel hulgal, alates haiglates ja raadiojaamades lubatavatest keeltest ja lõpetades kalapuhastuskonveieri taga töötavate immigrantidega.

Meie Tallinna poekaasus sarnanebki kõige rohkem viimasele, USAst Floridast pärit kaasusele, kus hispaaniakeelseid lihttöötajaid häiris keeld suhelda tööl, kus nad moodustasid valdava enamuse, omavahel emakeeles. Kohus aga andis õiguse hispaania keele rääkimise keelanud ja selle asemel inglise keelt nõudnud firmale, lubades nurisevatel töötajatel emakeelt pruukida vaid lõunavaheajal ja ametlikel mõneminutistel suitsupausidel.

Vastav pretsedent on kinnitust leidnud teisteski kohtulahendites ja muutunud üldkasutatavaks standardiks. Seega on riigikeele kasutamine asutuse (omaniku) otsustada. Normaalne ja viisakas on, et teenindajad räägivad riigikeele asemel mõnd muud keelt ainult kliendi soovil ning sellist käitumist nõuda on iga soliidse firma kohus.

Neutraalne keelekasutus

Mis puutub aga keelevalikusse kuskil tagaruumis, siis siin võib asutus rohkem vabadust lubada, küll aga peab kõik turvalisusse puutuv teave olema eestikeelne ja kedagi ei tohi tööl diskrimineerida riigikeele kasutamise pärast.

Samuti kehtib avalikus ruumis neutraalsuse põhimõte, mille järgi ei tohi sealne keelekasutus olla häiriv. Ennekõike puudutab see ebatsensuurset ja ebaviisakat keelelist käitumist, kuid tähendab ka, et muukeelsed, eriti need, kes on emotsionaalsemast ja lärmakamast kultuuriruumist pärit, peaksid end taltsutama ja teistega oma käitumises ja keelevalikul arvestama.

Lõpuks tuleks veel märkida aeg-ajalt meedias tõstatuvaid omapäraseid vene keelele ja venelastele kehtivaid erilisi õigusi, mille järgi neil nagu oleks õigus Eestis igal pool vene keelt kasutada ja isegi nõuda venekeelset teenindust.