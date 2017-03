Selle fotoga astub Reinol nende väheste piltnike sekka, kelle foto on avaldatud National Geographicu rahvusvahelises ajakirjas, teatab National Geographic Eesti Facebooki lehel.

"Ma tean, kui oluline on olla suurepärase maastikupildi tarvis õigel ajal õiges kohas. Seepärast on hea kanda kaamerat alati kaasas," rääkis Reinol toona foto sünniloost. "Ka vanadest sadamakai vaiadest võivad saada väga fotogeenilised objektid. Kes oleks osanud oodata, et piisavalt külm ilm neile jäämütsid pähe paneb?"