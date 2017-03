“Meie eesmärk ei olnud kelleski halba tunnet tekitada ega kedagi naeruvääristada. Tegu oli meelelahutusega, mille eesmärk oli uue Eesti telesaate valguses tuua vaatajateni olukordi, millega kahtlemata paljud teist suutsid samastuda. Pahatihti ei ühti kõigi arusaam süütust naljast ning netiavaruste anonüümsuses kaotatakse piiritaju, mis aga salliva ühiskonna konteksti sugugi ei sobitu. On lihtne unustada, et ka teleekraanil näidatavatel inimestel on tunded ning need on haavatavad. Kuigi mõnele teie seast võib tunduda eelöeldu silmakirjalikuna, peame nentima, et õppisime ka ise selle lehega kaasnenud fenomenist nii mõndagi,” seisis postituses.

“Armsad fännid! Meil oli teiega lõbus (justnimelt, oli). Oleme võtnud vastu otsuse lehekülg sulgeda. Esialgu siira huumoriga loodud leht on ületanud piiri, milleni jõudmist me isegi ette ei osanud kujutada,” kirjutati “Prooviabielu Parimad Palad” Facebooki lehel.

Just nädala alguses jagasime teiega vahvat “Prooviabielu” fännilehte, kuhu nii saate fännid kui ka lehekülje omanik erinevaid naljakaid meeme postitasid. Täna ilmus lehele aga kurvastav uudis, et fännileht otsustati sulgeda.

“Soovime avalikult vabandada saates osalenute ees, nii Kalvi-Kalle, Heleni, Liisa kui ka Žiga. Meil on siiralt kahju teile lehega kaasnenud ebameeldivuste pärast.”

Tänase seisuga oli fännilehel ligi 12 500 meeldimist.

TV3 esindaja Kertu Jukkumi sõnul ei ole TV3 lehe sulgemisega kuidagi seotud.

Küll aga pahandas lehe peale varasemalt saate osaline Helen Kõpp, kes Facebooki tegijate lehte politseiga ähvardas, kuna temale leheküljel postitatavad meemid ei meeldinud ning ta palus lehe administraatoritelt osade meemide eemaldamist, mida kohe ka tehti.

“Helen ütles, et kui tema soovitud pilte maha ei võta, pöördub ta politsei poole. Leidsime kompromissi ning eemaldasin soovitud pildid,” kommenteeris Facebooki lehe haldaja Publikule.

Lehe haldaja sõnul saadi aga Heleniga omavahel asjad klaaritud ning Helen jäi pärast valitud postituste eemaldamist rahule ning lehe olemasolu teda ei häirinud. "Oleme teadlikud, et käitusime ka ebaviisakalt. Tulime osalejatele igati vastu, kui nad konkreetsete piltidega rahul ei olnud," kommenteeris meemilehe haldaja.

“Prooviabielu Parimad Palad” lehe administraator kommenteeris Õhtulehele, et lehe sulgemise tingis tema ja teiste lehe haldajate enda moraalitunne.

“Inimeste tagasiside ületas piiri, mis ei ole enam sobilik ja sõbralik. Inimeste tagasiside sisaldas laimu ja negatiivseid kommentaare (ka piltidega) osalejate kohta ja see ei ole aktsepteeritav,” sõnas lehe haldaja, lisades, et saate osalised ei ole Facebooki lehekülje sulgemisega absoluutselt seotud. “Rahva arvamus, et meid ähvardati, on väär,” ütles lehe haldaja.

Vastuseks küsimusele, et kas lehe haldajad ei karda, et nende kustutatud lehe asemele sama põhimõttega uus tehakse, vastas lehe haldaja niii: "Kuna eemaldasime lehelt kompromiteeriva sisu, siis ei tee see otseselt kellegile liiga ning soovime, et meie põhimõte ka leviks. Sarnaseid postitusi tehakse juba mujal lehtedel ning me ei soovi neile viidata. Neil ei ole kõigil sellist filtrit, mida me püüdsime rakendada postitusi tehes, näiteks ei kommenteerinud välimust, intiimelu ja tegemisi väljaspool saadet."

Nüüdseks on "Prooviabielu parimad palad" Facebooki lehele tehtud sama põhimõttega konto ka Instagrami, kus sarnaseid meeme postitatakse.

"Prooviabielu parimad palad" Facebooki lehe haldaja sõnul nemad Instagrami loodud lehe taga ei ole. "See pole meie kätetöö ning me ei soovi seda ka levitada. Kuigi on seal palju pilte võetud meie lehelt (otsest õigust meil neile pole, kuid viisakas oleks olnud mainida), on seal ka palju vulgaarsemat materjali," rääkis haldaja, kes edastas "Prooviabielu" fännidele järgmise sõnumi: "Soovime, et inimesed oleksid lahkemad!"

Uudis Facebooki lehe sulgemisest kurvastas aga meemilehe fänne, kuid kommentaarides tõdeti, et lehe sulgemine ei muuda fakti, et saade tuleb täies ilus tele-ekraanilt siiski edasi.

“Ega lehe sulgemine ei muuda tõsiasja, et nii lollakat juttu ajavad. Nii või naa jääb meelde kõigile, isegi linnas poodi minnes on jutuvadin sellest saatest,” kommenteeris Anni.