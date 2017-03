Kes ei tahaks ette teada järgmise loto võidunumbreid või mõne võistluse võitjat? Kuigi ennustamist peetakse tänamatuks tööks, palusime kolmel Eesti muusikul pakkuda oma favoriite eelseisvaks Eesti Laulu finaaliks ning võrdleme neid ennustusportaali Paf koefitsientidega.

Indrek “Summer” Raadik, ansambli Tuberkuloited laulja, toob välja viis lemmikut, kellel on tema arvates võiduvõimalused. Esiteks Liis Lemsalu lugu "Keep Running". “Hea laul, keep running, running jääb meelde. Ma pärnakana hoian omadele pöialt!”. Teiseks toob Raadik välja Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian laulu "Have You Now". “Jälle pärnakate lugu, tugev, aga ma ei tea, kas nii tugev, et võita, aga minust see paraku ei olene…”, kommenteerib Raadik. Kolmanda võidupretendendina nimetab Raadik vanameister Ivo Linna lugu "Suur loterii". “Loterii on alla teatud vanuse keelatud, Ivo on aga sellise kogemuse ning fännipagasiga, et ma ei imestaks kui ta selle võistluse kinni paneb!”. Lisaks usub Raadik, et šansid on ka Rasmus Rändveel lauluga "This Love": “Hea mõnusa fiiliga laul, meenutab midagi, aga kurat mida, seda ei tea, üks lemmikutest! Ja Rasmus on ju ka pärnakas!”. Lõpetuseks Kerli ning "Spirit Animal". “Täitsa teise kõlaga laul, erinev, hea, veidi Ameerika, aga usun, et tugev esikohapretendent!”.

Raadio 2 saatejuht, DJ ja ansambli A-Rühm liige Kaarel Kose tõstab esile Ivo Linna esituse: “Ivo Linna panen esimeseks juba ainuüksi austusest oma lapsepõlve lemmiklaulja vastu. Lisaks kõlab see laul Ivo Linna jaoks tehtuna (näiteks "Kaelakee hääl" polnud seda kunagi). Tean, et maestro on lubanud plaati, loodan tõesti, et see tuleb ja sisaldab just seda kõige ägedamat Ivo Linnat tänapäevaselt.”

Võiduvõimalusi on Kaarel Kose arvates ka Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian lool "Have You Now": “Seda laulu olen inimestele pidudel ette mänginud.”

Kose arvates võiks hääletada ka Rasmus Rändvee laulu "This Love" poolt, sest muusika on teinud tema hea sõber DJ Critikal aka Bert On Beats ja ülinapilt oleks sellest instrumentaalist võinud saada ka A-Rühma lugu.

Kaido Põldma, ansambli Soul Militia liige ning selle koosseisus Tanel Padari ja Dave Bentoni taga taustalauljana 2001. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse võitnud laulja pakub oma esikolmikusse Elina Borni loo "In or Out". “Elina on minu arust üks Eesti võimekamatest vokalistidest ja lisaks on ta ka väga kindel laulja, kelle hääl laval naljalt ei väärata. Sellepärast teevad poolfinaalis lauldud esimese salmi mustad noodid veidi ärevaks. Aga laul ise haagib hästi ja powerit on ka. Ehk on finaaliks ka lavale mingi show-element juurde mõeldud, et Elina ei peaks niisama tühjal laval ümber suure O-tähe tammuma. Kindel top 3,” jagab Põldma tunnustust.

Võitjaks julgeb Kaido Põldma pakkuda Liis Lemsalu. “Liis on superlaulja ja laul ise on ka väga hea. Kuigi ka Liisil ei toimu mingit erilist showd, siis ta täidab lava kuidagi paremini ära. Eks näis, mis finaalis saab, kuid mulle tundub, et Liis seekord võidab.”

Esikolmiku koha saab ka Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian. “Veidi naivistlik, vaoshoitud ja hea lihtsa harmooniaga lugu. Vokalistid väga ei punnita. Post-chorus mõjub värskelt. Lavashowd jälle ei ole, aga ilmselt olen ma lihtsalt liiga vanakooli mees. Ei tea, kas nad ka päriselt esimese kolme hulka jõuavad, aga minu top 3-s on koht kindel.”

Ennustusportaali Paf analüütikud peavad aga Eesti Laulu konkursi favoriidiks Kerli lugu “Spirit Animal”, kellest ei tohiks palju maha jääda Koit Toome ja Laura esitatud “Verona”. Kerli loo võidukoefitsiendiks on Pafis 1,85 ning lugu “Verona” võit tagastaks panustajatele raha 2,5-kordselt. Ülejäänud lugude puhul hindab Paf võiduvõimalusi oluliselt väiksemaks.

“Ennustamisel, panustamisel ja oma lemmikutel tasub alati vahet teha,” kommenteeris Pafi juht Allar Levandi muusikute ennustusi. “Alati ei pruugi lemmikud või need, kellele pöialt hoiame, olla objektiivselt võttes favoriidid. Pärnakas hoiab ikka pärnakatele pöialt, kuid kas ta julgeks nende peale ka väikse panuse teha? Eesti Laul ja Eurovisioon ei ole kindlasti võrreldav jalgpalli MMiga oma populaarsuselt panustajate seas, kuid veidi põnevust kruvida aitab vaatajatel ikka,” selgitas Levandi. “Rahateenimiskoht ei ole see kummalegi poolele ja oluline on meeles pidada, et panustamine on ikkagi vaid meelelahutus!”.

Kui võitja ennustamine sel korral meeltmööda pole, siis võib panustamisel pigem vaadata esikolmiku ennustusi, kus veidi riski armastavatele panustajatele võiks valikus olla Ariadne, Elina Born või Rasmus Rändvee. Kõigi koefitsiendid jäävad vahemikku 2,50 - 2,75.

Kõik Eesti Laulu osalejate koefitsendid leiad SIIT!