Lämmi- ja Pihkva järvede jääkiht on sedavõrd õhuke, et inimest enam ei kanna. Seepärast on nende järvede jääle minek keelatud eesmärgil säästa inimelusid.

"Järvejääl patrullivad piirivalvurid on viimastel päevadel jälginud hoolega, kuidas mõjutavad ilmaolud järvejää püsimist või kahanemist. Kui Peipsi järve jää veel kannab, siis Lämmi ja Pihkva järvedel oleme sunnitud alates 3. märtsist liikumist piirama. Seda ainult põhjusel, et keegi liigseid riske võttes enda elu ja tervist ohtu ei paneks," selgitas Lõuna prefektuuri piirivalvur Marek Klaus.

Peipsi järve jääle mineku osas praegu muutusi pole ehk seal saavad kalastushuvilised liikuda nii jalgsi kui maastikusõidukitega. "Sõidukiga järvejääle minekut võiks siiski tõsiselt kaaluda ning pigem minna jääle jalgsi. Mõlemal juhul tuleb aga olla äärmiselt ettevaatlik, sest soojade ilmadega muutuvad jääolud iga tunniga ning jääalune veevool võib kulutada jää kandevõimet ootamatult kiiresti," selgitas Klaus.