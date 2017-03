Tähelepanelik telerivaataja tundis muret, et miks on hommikuti ETV saates "Terevisioon" inimesi ärataval Katrin Viirpalul igas saates uued prillid, kuid vabariigi aastapäeval tehtud intervjuude ajal naine prille ei kandnud. Kas tõesti on asi sponsorites ja reklaamis?

Kui jälgida tähelepanelikult saate lõpus jooksvaid tiitreid, siis võib sealt leida tänuavalduse prillipoele Snoob Projekt.

"Terevisiooni" sage vaataja teab, et lisaks muutuvale rõivastusele on Katrin Viirpalu ka sage prillide vahetaja.