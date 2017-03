Lasnamäe linnaosa Kadrioru poolsesse serva kerkiv Õpetajate Kodu hakkab majutama linna koolide ja lasteaedade pedagooge.

Uuslinna tn 3a kinnistule rajatav linna korterelamu avatakse augustis, esimesed üürnikud kolivad vastvalminud koju oktoobris. Majja on planeeritud kokku 75 korterit, neist 40 ühetoalised ja 35 kahetoalist. Korterid antakse üürile linna koolides ja lasteaedades töötavatele õpetajatele ja lasteaiakasvatajatele.

„Ehitajad on tööga kenasti graafikus, ei ole kahtlust, et objekt tellijale tähtaegselt üle antakse,“ ütles abilinnapea Eha Võrk peale ehitustööde hetkeseisuga tutvumist. „Uuslinna tänav on logistiliselt väga heas asukohas ning sobib seega ka teistes linnaosades töötavatele haridustöötajatele.“

Õpetajate Kodu kortermaja projekteeris AS Sweco Projekt, kaasatud olid ka TTÜ ehitusteaduskonna spetsialistid. Ehitustöid teostavad Ramm Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ. Projekti kogumaksumus on 5,4 miljonit eurot. Õpetajate Kodul saavad olema parimad energiatõhususe ja taastuvenergia lahendused, mis tagavad võimalikult madalad ülalpidamiskulud. Maja soklikorrusele ehitatakse lisaks panipaikadele ka ruumid lapsevankrite ja jalgrataste hoidmiseks ning mänguruum lastele.

„Tallinn toetab kooli- ja lasteaiaõpetajatele üürimaja ehitamisega linna jaoks vajalikke haridustöötajaid eluasemeprobleemide lahendamisel,“ rõhutas Võrk. „Selle maja ehitamisega näitab linn, et me hoolime oma pedagoogidest ja lastest - aidates õpetajaid aitame ka oma lapsi. Samaoodi leevendasime Mustamäele munitsipaalelamu rajamisega arstide ja õdede eluasememuret.“

Tallinna linnal on eluasemeprobleemide lahendamiseks kokku 53 tervikmaja (kokku 4408 korterit), neist kokku 34 tervikmaja (2514 korterit) kuulub linnale ning koostöös erasektoriga on kasutusse võetud 10 tervikmaja Meelikul (680 korterit) ja 9 tervikmaja Raadikul (1214 korterit). Lisaks on Tallinna linn rajanud kuus sotsiaalmajutusüksust, kus on 510 voodikohta.

Foto: Scanpix