Seevastu arvas teine saadik Oleg Nilov, et Venemaad võiks esindada kunagine menulaulja Jossif Kobzon ja Aleksandrovi koor, sest 9. mai, mil toimub Eurovisioni esimene poolfinaal, on võidupüha ning muidu võiks "kaunis püha muutuda orgiaks".

Kuigi venelased pole veel oma eurolauljat valinud, arvatakse, et konkursi võidab Ukraina juurtega Aleksandr Panoiotov. Küll aga on kirgi kütmas duumasaadiku Vitali Milonovi kiri Venemaa telekanali Rossija 1 direktorile Konstantin Ernstile, et kanal ei näitaks Eurovisioni lauluvõistlust ja et Venemaa ei tohiks tagatipuks Eurovisionile sõitagi.

"Minu seisukoht on, kes tahab seda vaadata, las vaatab. Venemaa osalusele olen aga täiesti vastu!" põrutas ta. Kobzon on kindel, et kui ka Venemaa artist Kiievisse saadetakse, asutakse teda pilkama. "Sinnaminek oleks lollus. See annaks inimestele võimaluse avameelselt Venemaast halvasti rääkida! Miks me sinna minema peaksime? Pidasime olümpiamänge 1980. aastal ilma Ameerikata, saavad nemad ka ilma meieta hakkama. Aga loomulikult poleks õige televaatajatele sellist üritust keelata.

Arvan, et kuna see võistlus ei ole enam ammu loominguline, poliitiline ega kaubanduslik, pole seal osalemine kohustuslik ning pole väärt ei meie osalust ega meie hääli!"