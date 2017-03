Hammerhead OÜ arendatav Männiku teel asuv ärimaja valmib märtsi keskpaigas ning mõned ettevõtted on hoonesse juba sisse kolimas; Hammerheadil valmib tänavu teisigi kontori- ja kaubanduspindu.

2500 ruutmeetrise stock-office tüüpi ärimaja arendamine Männiku tee 104a kinnistul läks maksma ligikaudu 1,9 miljonit eurot. "Võib öelda, et kõik pinnad on juba välja üüritud, ühe 50 ruutmeetrise pinna üürnikuga on leping veel formaalselt allkirjastamata," ütles ettevõtte juhatuse liige Allan Kool BNS-ile.

"Põhimõtteliselt on ehituse ümbert aiad ära viimata, aga pindasid antakse üürnikele juba üle," ütles Kool. "Tegemist on traditsioonilise stock-office majaga, esimesel korrusel on väikses osas kaubanduspinnad, teisel korrusel osa moodustab kontoripind ja taga on ladu, kaks kolmandikku hoonest on laopind ja kolmandik siis kaubandus ja kontoripind."

Hammerhead arendab ka Priisle äripargi teist etappi, 4000 ruutmeetri suurune ärihoone valmib tänavu septembri lõpus. "Priisle tee maja tuleb enam-vähem sarnane aga huvitavam, sinna tuleb kolmandale korrusele spordiklubi. Veidi kõrgem ja mitte täiesti traditsiooniline stock-office maja," ütles Kool. Hoone ehitus läheb maksma 2,8 miljonit eurot.

"Ussimäe tee 12 on Priisle äripargi kolmas etapp, see võiks valmis saada 2018. aasta lõpuks, võib-olla isegi jaanipäevaks. Seal on ka umbes 5000 ruutmeetrit stock-office pinda," ütles Kool.

Suvel valmib ka Hammerheadi arendatav hoone Naaritsa tänaval. "See hoone ehitati kunagi Porsche ja Hummeri keskuseks, aga ehitus jäi 2009. aastal pooleli, ilus klaasist kontorihoone," ütles Kool. Hoone arendus läheb maksma 2 miljonit eurot ning see valmib tänavu juulis.

"Meie kõige kallim projekt on praegu Kadaka tee 4 ehitus, mis peaks saama kevadel-suvel ehitusloa ning valmima järmise aasta veebruaris. Seal on kokku 5000 ruutmeetrit pinda, millest pool on kaubanduspinnad," ütles ta. "Ülejäänud osa on jaotatud kontoriteks ja büroodeks, kuid neid saab kasutada ka laopindadena." Kadaka tee hoone ehituse maksumus on ligikaudu 4,8 miljonit eurot.

