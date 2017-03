Lapsi suitsiidile õhutavat mängu mänginud vene tüdruk rääkis Vikerraadiole antud intervjuus, et 50 päeva jooksul antakse mängijale erinevaid ülesandeid ja viimasel päeval tuleb sooritada enesetapp. Kui laps enesetappu ei tee, ähvardatakse teda, mis paljud ka suitsiidini viib. Tallinnas kaheksandas klassis õppiv vene neiu rääkis Vikeraadios Taavi Libele, et kuulis mängust sõbranna käest, kes ka ise seda mängis ja seda toredaks nimetas. Alguses mõtles neiu, et tegemist on väljamõeldisega, aga paari nädala möödudes sai ta aru, et mäng ongi päriselt olemas. Mängude jaoks on loodud erinevates sotsiaalmeedia kanalites grupid, millega liitudes hakkavad admistraatorid ülesandeid jagama. Ühte kindlalt ja kontreetset nime mängul ei ole. "Sinivaal, vaikne maja, F2,. F56, F54," loetleb tüdruk erinevaid nimesi, mis kõik viitavad ühele ja samale sisule.

Ühe sellise grupiga liitus ka tema. „Seal on vaja saata kiri. Mina kirjutasin, et mul on probleem ja ma tahaks mängida,“ kirjeldab neiu grupiga liitumist. Libe küsimusele, et mis probleem neiul oli, täpsustab ta, et mõtles välja oma koera surma ja valetas, et tahaks seetõttu enesetapu teha.

„Mõtlesin välja, et mind vastu võetakse,“ põhjendab tüdruk oma valetamist. Juba vastuvõtmise päeval sai tüdruk oma esimese ülesande. „Esimene ülesanne anti väga kiiresti. Pidin torkama sõrme naelaga, et tuleks veri. Ja pildistama seda. Ma ei teinud seda, otsisin pildi,“ tutvustab tüdruk asjade edasist käiku. Iga päev anti talle üks uus ülesanne ja nii oleks see kestnud kuni 50. päevani. Nii kaugele tüdruk aga ei jõudnud. Ülesandeid jagas administraator. Näiteks peab käele või jalale lõikama vaalakuju või tuleb lõhki lõigata huul. Erinevaid ülesandeid on palju. Viimsel päeval tuleb sooritada aga enesetapp- „Kui sa ei tee 50 päeval enesetappu, siis nad hakkavad sind hirmutama, et nad leiavad üles kus sa elad, tapavad su ise ära ja kogu su pere ka. Ma arvan, et mõned teevadki sellepärast enesetapu, sest kardavad,“ räägib neiu sellest, millega asi lõppema peaks. Tema ise tegi mängu nii-öelda kaasa kuni 35. päevani. Ühtegi ülesannet ta siiski päriselt ära ei teinud, vaid saatis vastavaid pilte või videosid internetist. „Nad ei kontrolli, kas on sinu pilt või mitte,“ Enam tüdruk seal grupis ei ole, sest ta hakkas ka ise kartma.