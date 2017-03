On aeg lõpetada lastele kodakondsuse mitteandmine Eestis, leiab Helen Griffiths, kes on inimõiguste eest seisva mittetulundusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) koordinaator.

Jaanuaris vaatas ÜRO komitee üle toimiku seoses Eestimaal elavate lastega, mis hõlmas ka alaealiste kodakondsusteemat, vahendab organisatsiooni veebileht.

2016. aasta jaanuari seisuga on Eestis elavatest inimestest 6,1% ehk 79 300 inimest kodakondsuseta, kirjutab Griffiths. Kui Eesti 1991. aastal iseseisvus, jäi valitsuse vastuvõetud range kodakondsuspoliitika tõttu kodakondsuseta ligi 40% inimestest.

Kuigi Eesti on teinud mõningaid edusamme laste kodakondsusetuse vähendamiseks, ei ole probleemiga piisavalt tegeldud, leiab HRW koordinaator.

Eestis saavad ka kodakondsuseta lapsed teistega võrdselt haridust ning meditsiiniabi, kuid riigi passi puudumine põhjustab diskrimineerimist. Nad ei tunne ennast koduselt maal, kus nad elavad. See võib mõjutada neid psühholoogiliselt, kirjutab Griffiths. Naine lisab, et Eesti valitsusele näib olevat vastumeelne olukorda muuta.

Siiski tunnistab Griffiths, et laste kodakondsusetus pole probleemiks vaid Eestis.

Käimas on ülemaailmne kampaania alaealiste kodakondsusetuse likvideerimiseks aastaks 2024. "Kõikidel lastel on õigus kodakondsusele ning elule diskrimineerimisvabas ühiskonnas," ütleb ametnik, kelle sõnul peab komitee välja saatma selge sõnumi, et see probleem Eestis vajab kiiret lahendust.