Treener Sandra Raju ammutab inspiratsiooni sõpradelt-tuttavatelt, kes sotsiaalmeedias oma treeningutest pilte jagavad. Ta usub, et trend toob spordi juurde üha uusi huvilisi ja nii paraneb meie kõigi tervis.

Sandrat teavad vist kõik, kes vähegi aktiivselt trenni teevad ning sotsiaalmeedias teisi omasuguseid jälgivad. Sandra on ainus Baltikumi Nike Master Trainer ning maailmas on temasuguseid vaid 50 ringis. Loomulikult ei saavutata sellist taset üleöö. Tänu sportlikele vanematele oli ka Sandra lapsepõlv täis võistlusi ja kooli esindamist erinevatel mõõduvõtmistel. Sealt jäi kehaline aktiivsus külge. “Teadlikumalt olen aga treeninud võib-olla viimased kaheksa aastat, väga teadlikult treenin ehk viimased aastad,” ütleb Sandra.

Foto tehtud Sony XZ kaameraga. (Sandra Raju)

Oma lemmikspordiks peab ta tantsimist ja triatloni, lisades naljatledes, et pika päeva lõpetuseks harrastab ka tugitoolisporti. “Alustasin tantsutreenerina umbes 10 aastat tagasi, siis katsetasin erinevaid stiile ja gruppe, kuid tõsisemalt olen treeneriametit pidanud viimased 5-6 aastat.”

Enda ümber on Sandra kogunud aastatega arvestatava jälgijaskonna. Tema Instagrami kontot (@sandraraju) jälgib 7000 inimest, kellega Sandra jagab pilte ja videosid nii oma treeningutest kui ka reisimistest ja muudest tegemistest.

Sõprade või tuntud sportlaste ägedad fotod ja videod ajavad diivanilt üles

Sandra osaline viimase aja plahvatuslikus trendis – treeningpiltide jagamine sotsiaalmeedias. Võib leida sadu ja tuhandeid aktiivseid ja vähemaktiivseid inimesi, kes trenni minnes võtavad kaasa telefoni, et klõpsida pilte Instagramis jagamiseks. Sandra peab seda väga positiivseks trendiks nähes selles sõprade-tuttavate inspireerimist.

Foto tehtud Sony XZ kaameraga. (Sandra Raju)

“Mina arvan, et see on väga äge, kui keegi läbi oma trennitegevuse teisi inspireerib ning annab neile tõuke end diivanilt püsti ajada,” ütleb ta. “End heasse füüsilisse vormi ajamine on asi, mida ei saa kuskilt poest osta – kõik, mis me näeme on reaalne töö ja vaev.” Tema sõnul võib spordiriietes pilte teha ju igaüks, aga kes päriselt ka trenni teeb, paistab silma – ja sellised inimesed Sandrat inspireerivadki. Ise jälgib ta aktiivselt näiteks Ksenja Balta Instagrami, samuti Serena Williamsi oma. Ning lumelaudureid, kes samuti oma treeninguid sotsiaalmeedias jagavad. Neid jälgides kasvab ka Sandras motivatsioon taaskord trenni minna.

“Usun, et eeskuju õpetab ja seepärast leiavad paljud meist inspiratsiooni ja motivatsiooni sellest, mida sõbrad, tuttavad, treenerid või kuulsad sportlased teevad ja jagavad. Fotod ja videod on ju ideaalne vahend, et teisi oma meeldiva hullusega kaasa tõmmata – laske käia!”

Samas peab oma treeningutega muidugi mõistlik olema. Tippsportlasi jälgides ei maksa pea ees tormata sama intensiivsusega trenni tegema. Ühelt poolt on inspiratsioon kasulik, teisalt tuleb aga mõista oma kehalist võimekust ja sellest lähtuma.

Ehk on aga treeningute pildistamine liiale läinud? Tehakse pilti, aga mitte trenni? Treenerina Sandra Rajul sellist kogemust ei ole. “Mina pole seda täheldanud, kuna annan peamiselt grupitreeninguid ning seal pole aega pilti teha,” ütleb ta andes mõista, et trenn on trenni tegemiseks. Küll on ta mõelnud, et treeningutest võiks teha videoid. Suures trennisaginas läheb see aga meelest. Enne ja pärast treeningut on aga väga õige aeg piltide tegemiseks ja värskete muljete jagamiseks.

Nutitelefoniga mäele!

Et teha ilusaid ja trennihimu tekitavaid fotosid, on vaja head telefoni. Fotokaamerat me ju trenni kaasa tirima ei hakka. Seega peab telefon vastama kõrgetele nõudmistele. “Kõige olulisem minu jaoks on kaamera,” ütleb Sandra, kes siiani kasutanud iPhone’i. Tõele au andes oligi Android platvormilt iOS-ile ümber harjumine veidike segadust tekitav, aga mitte midagi ületamatut – eriti kui silme ees terendas oluline hüpe fotode kvaliteedis. Kasutades mõned nädalad oma sotsiaalmeedia kontode haldamiseks Sony XZ, küsisid sõbrad, kas Sandral on uus telefon. Fotod ja videod olid niivõrd palju paremad!

Foto tehtud Sony XZ kaameraga. (Sandra Raju)

Kui enamus meist teeb treeningpilte spordisaalis, kus temperatuur igati mõnus, siis talisportlastel on omad nõuded. Aeg-ajalt lumelauaga sõites võttis Sandra Sony telefoni kaasa ka Austriasse eesmärgiga näha, kuidas nutimasin külmas hakkama saab. Ja väga hästi sai! Kuna seikluskaamerat polnud kaasas, siis tekkis lumelauaga sõites kiusatus ettevaalikult telefoniga filmida. Sony XZ telefoniga tuli see kenasti välja, kuna sel on ka väga hea tarkvaraline pildistabilisaator, mis hoiab pildi sujuva ka liikudes filmides.

Kui sageli kahandavad talvised miinuskraadid telefoni aku vastupidavust, siis Sony pidas vastu terve päeva mäel pildistades ja filmides – jäädvustades põneva seikluse, mida nüüd sotsiaalmeedias jagada.

Uuri Sony XZ telefoni kohta lähemalt Telia e-poest.