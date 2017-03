USA endise asepresidendi Joe Bideni poja lesk on leidnud uue armastuse – oma mehevenna.

New York Posti teatel kurameerib 43aastane Hallie Biden Hunter Bideniga (47). Hallie abikaasa Beau suri 2015. aasta mais vaid 46 aasta vanuses vähki. Selgub, et juba sama aasta oktoobris läks Hunter lahku oma abikaasast ja kolme lapse emast Kathleenist.

Joe Biden on andnud värskele armupaarile oma õnnistuse. “Meil kõigil on vedanud, et Hunter ja Hallie leidsid oma elu kilde kokku korjates teineteist,” seisab endise asepresidendi ja tema abikaasa Jilli avalduses.