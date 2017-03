CBC News, kes käis kohal ka Eesti vabariigi aastapäeva paraadil, näitas eile oma telekanalil uudislõiku Eesti Kaitseliidust.

Nad näevad välja kui sõdurid, kuid nad on tegelikult tavalised mehed ja naised, kel on oma päevatöö, kirjeldab CBC News meie kaitseliitlasi. Enam kui 13 000 tsiviilkodanikku on valmis osutama vastupanu Eesti vastu suunatud rünnaku korral, saab lugeda veebilehel olevast artiklist.

Praegu usuvad nad, et nende agressiivne idanaaber - Venemaa - on vaenlane number üks, eriti aga pärast venelaste invasiooni Ukrainasse, seisab uudislõigus.