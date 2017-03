Sinu mantra peaks olema - kas see on see, mida ma tõesti tahan? Võibolla tahab su kaaslane proovida anaalseksi või ilmub välja mõni vana voodikaaslane - oluline on, mida sina tahad ja kellega. Usalda oma sisetunnet. Teine märtsinädal võib tekitada tunde, et annad endast rohkem, kuid vastu ei saa piisavalt. Ära jäta asja nii - haara ohjad! Oma armuelus boss olla on parim!

Sõnn

Kui oled suhtes, siis on aeg varuda piisavalt libestit, sest selle kuu veedad sa voodis linade vahel hullates. Hilised sessioonid pühapäevahommikuti voodis vedeledes ja vallatud aktid lõunal - see kõik ootab sind ees!

Kui oled vallaline, siis on suur tõenäosus, et su tulevane seksisõber on teel sinu poole. Võibolla saab temast ka midagi enamat... Igatahes - aktiivne kuu ootab ees!

Kaksikud

Töö on äge ja puha, aga ole ettevaatlik, et sellest ei saaks takistus teekonnal võimsa ja mõnusa orgasmini...

Olgu selleks sinu või su kallima töö, aga miski üritab seksi suruda sel kuul tagaplaanile. Meenuta endale, et seks aitab vabaneda stressist, mistõttu tasub kiirete tegemiste vahele pressida kasvõi mõnus kähkukas.

Vallalised: pead otsustama, kas silma jäänud kutt on parem armastaja või hoopis sõbrana. Sekslelud pole ka üldse paha idee...

Vähk

Keegi kuum kutt su minevikust ilmub välja. Sa pead otsustama, mida tema suhtes tunned ja tahad. On see su eks või keegi, kellega asi jäi poolikuks - nostalgia tungib sinusse. Kas sa igatsed seksi, mis oli? Või oled pimestatud...

Oled suhtes: näe vaeva, et teie voodist kaoks stress ja rahuldus on kiirem tulema.

Lõvi

Tee töös seisaks ja ära stressa - keskendu hoopis sellele, mida pead tegema, et tunda rahuldust ja rahulolu. Näiteks põgene mõneks ajaks linnast ja naudi elu! Sel kuul peaks see juhtuma - kasvõi ainult üheks ööks! Öö ja vallatu seks hotellis - see annab su suhtele palju energiat ja jõudu juurde.

Vallalised: nädalavahetus sõbrannadega peaks aitama mõtteid puhastada ja eksidest jäänud frustratsioonist vabaneda. Kui saad vabaks minevikuga seotud kinnisideedest, siis meelitad uusi ja värskeid suhteid omale ligi.See võibki olla see, mida otsid!

Neitsi

See on sinu jaoks raske, kuid hoia tagasi oma soovi kommenteerida - isegi siis, kui su kallim seksib sokid jalas. On see tegelikult üldse oluline? Pigem mõtle, mis sind kunagi kallimaga kokku viis ja elusta need tunded. See aitab su kriitilistest hetkedest üle ja võib ka tuua kasu ja mõnu voodiellu.

Kui käid kohtamas, siis mõtle sügavalt - mida sa tegelikult kaaslasest tahad?

Ära üllatu, kui mees ilmub su ellu kusagil keset kuud. Su sõber koolist või tuttav mingilt koolituselt otsib sinuga kontakti - ära ütle talle ei.

Kaalud

Pea püsti: keegi su minevikust tahab tagasi su ellu tulla. Ära üllatu, kuid elu viib sind kokku eksi või kellegi teisega minevikust. Nüüd näed neid hoopis selgema pilguga... Raske on öelda, kas saate ja jääte kokku, kuid märtsi keskel peaks sind ootama kuum ja kirglik seks.

Seksikas pesu ja kõik muud vidinad - sul on neid märtsis vaja!

Skorpion

Tööd ja seksi on märtsis raske ühitada, kuid see pole siiski võimatu. Oluline on, et leiaksid erilistel hetkedel partneri jaoks aega. Kui sa praegu aega ei võta ja suhtele ei pühendu, siis ootavad sind kuu lõpus ees tülid.

Vallalised Skorpionid peaksid tööst end vabaks murdma ja suhetesse rohkem panustama. Sel kuul võid kohtuda kellegagi, kelle tahaksid omale koju viia...

Ambur

Sinu sekselu märtsis kirjeldab hullus - oled terve kuu agar ja hoos. Samas võib endine armastatu su ellu tagasi tungida ja kummitama asuda - ära stressa. Kerge ja mänguline. Sa veedad hästi aega ja suhe jõuab voodisse.

Kui oled suhtes, siis valmista end ette selleks, et näed oma partneris uusi ja seksikaid jooni, mida sa ei ole varem kogenud.

Kaljukits

Kohustused ja seks tundub kummaline kombo, kuid sel kuul on need sinu jaoks oluliselt seotud. Eriti kuu kaks esimest nädalat - loodad, et kallim on sinuga samal lainel ja tajub, et mõnikord võib süüa koju tellida küll, et jama asemel (sel kuul nt kokkamine) keskenduda millelegi tähtsamale. Kuu keskel on teil rohkem aega ja võimalust tunda end vabalt, lõbusamalt ja kirglikumalt.

Vabad ja vallalised peaksid olema valmis riskima. Võib kõlada hirmutavalt, aga ole iseendaga aus ja sellega, et mida sa tegelikult tahad.

Veevalaja

Keegi satub su teele sel kuul. Ta ei ole ka siiani sinust väga kaugel olnud. Teisalt - kui oled viimasel ajal mõnele kindlale mehele mõelnud või sõnumeid vahetanud, siis on aeg tuua selgust - äkki on ta millestki enamast huvitatud.

Oled suhtes või vallaline - su nädalavahetused on märtsis hõivatud. Kui oled suhtes, siis suhtle oma kallimaga ja leidke aega olla koos. Tänu saad tunda voodis...

Kalad

Sinu pehmet iseloomu võidakse ära kasutada, kuid mitte sel kuul. Nüüd on tulnud aeg suruda jalad tugevalt vastu maad ja midagi ka päriselt ette võtta. Kui sa tead, mida tahad - siis mõjud atraktiivselt partnerile, kes rahuldab kõik su vajadused.