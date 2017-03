Peekon on mahlane, pekist ja tailihast läbikasvanud kondita küljeliha, mille tunneb kergesti ära tänu selle iseloomulikule triibulisele välimusele, kus on vaheldumisi peki- ja tailihatükid. Peekon on rasvarohkeim sealihatükk – 100 grammis peekonis on keskmiselt 28 grammi rasvu.