Alates tänasest on Eesti teedel ja tänavatel lubatud isejuhtivate autode testimine. Seda tingimusel, et autol on juht, kes saab vajadusel kontrolli sõiduki üle endale võtta. Ilma inimese järelevalveta ei hakka sõidukid omapead tänaval liiklema veel niipea. Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on isejuhtivate autode näol tegemist põneva tulevikulahendusega, millega tuleb ajapikku harjuda nii inimestel kui ka seadusandlusel. "Eesti üheks edu võtmeks on aastate jooksul olnud innovaatiliste lahenduste leidmine ning nende rakendamine. Isejuhtivate autode näol on tegemist projektiga, millega tuleb kindlasti edasi minna, tagades samal ajal kõikide liiklejate ohutuse," lisas minister Simson.

Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul teeb Maanteeamet isejuhtivate sõidukite valdkonnas tihedat koostööd Euroopa teiste riikide ametitega. "Olukord on uus ja tuleb olla kindel, et nii auto mehhaanika kui tarkvara vastavad nõuetele. Testimine toimub Maanteeameti järelevalve all ja peab olema ohutu," lisas ta.

Juht peab siiski olema Möödunud sügisel riigikantselei juurde loodud isesõitvate sõidukite ekspertrühma juhi Pirko Konsa sõnul on Eestil võimalus väikse ja paindliku riigina olla uute lahenduste esmane rakendaja ning siinsed ettevõtjad saaks tulevikus need teadmised edukalt laia maailma eksportida. "Tehnoloogia on sealmaal, et suudab paljud ülesanded juhilt üle võtta ja liikluse palju turvalisemaks muuta. Kõike seda tuleb muidugi testida nii tarkvara, riistvara kui ka ärimudelite mõttes. Meie tänane sõnum on, et Eesti riigiametid ja eksperdid on jõudnud kokkuleppele ning isejuhtivate autode avalikel teedel testimine võib alata," lisas Konsa.