Los Angelese Dolby Theateri kulisside taga klõpsitud fotod näitavad, et Warren Beattyle vale ümbriku ulatanud Brian Cullinan ei keskendunud oma ametikohustustele.

Ameerika Filmiakadeemia president Cheryl Boone Isaacs teatas, et audiitorfirma PriceWaterhouseCoopers esindajad Brian Cullinan ja Martha L. Ruiz said parima filmi väljakuulutamisel puhkenud skandaali tõttu hundipassi.

Cullinani pihus oli patakas punaseid ümbrikke ja telefon. Just nende ümbrike hulgast ulataski PwC esindaja Beattyle vale ümbriku, milles polnud mitte parima filmi auhinna võitja nime, vaid kaart Stone’i nimega ja tema filmiga “La La Land”.

Daily Mail märgib, et Cullinan oli Oscarite tseremoonia proovis käinud. Seetõttu pole selge, miks tal oli pihus parima naispeaosatäitja nimega ümbrik. Ta pidi teadma, et selle ulatamine on teisel pool lava kulisside vahel seisva kolleegi Ruizi töö.