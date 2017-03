Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tunnustas tegusamaid alkoholikahjude vähendajaid igast maakonnast. Lääne-Virumaalt pälvis tunnustuse PPA Ida prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik Annela Floren.

"Oleme koostööpartneritega soovinud Annelale juba ammu tunnustust avaldada ja hea oli näha tema siirast rõõmu riikliku tunnustuse üle – see tuli talle suure positiivse üllatusena," sõnas Lääne-Viru maavalitsuse tervisedendaja Kaidy Aljama.

Aljama kiitis Floreni tulemuslikku tööd. "Ta on politseis töötanud 24 pikka aastat, teinud tööd ja ka lisatööd innuga. Tundsime, et peame ka omaltpoolt midagi talle tagasi andma," selgitas terviseedendaja.

Annela Floren on maakonna tervisenõukogu aktiivne liige. Ta koolitab aastas sadu õpilasi ja täiskasvanuid alkoholi liigtarvitamise ja narkoteemadel. Lisaks on ta hinnatud lektor koolitustel ja konverentsidel, aitab vedada maakonnaüleseid ohutuspäevi ja nõustab noortekampasid. Infokogumise ning erinevate ametkondade kaasamise ja sekkumistega on ta lahendanud rohkelt keerulisi juhtumeid.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles, et praegu on üldlevinud arusaam, et ühiskond peab astuma samme tervema alkoholikultuuri poole. "See ei ole juhtunud niisama, vaid ikka meie süsteemse teavitustöö ja ühiste jõupingutuste tulemusena," rääkis minister Ossinovski.