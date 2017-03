Lätis Salacgriva rannaliival toimub tänavu 11. korda Baltimaade suurim muusikafestival Positivus, mille üks peaesineja on möödunud aastal kontserdi tühistanud briti poptäht Ellie Goulding.

TAAS NIMEKIRJAS: tänavu astub Positivuse pealaval üles briti poptäht Ellie Goulding. (AFP / Scanpix)

14.-16. juulil toimuval festivalil astuvad peaesinejatena üles veel lisaks Pixie ja Alt-J.

Möödunud aastal jättis briti lauljatar oma esinemise ära, kuna oli vahetult enne festivali haigestunud.

Lisaks on avalikustatud veel 20 artisti, kes juulis festivalil üles astuvad. Nendeks on Rae Sremmurd, José González, Mew, Nothing but Thieves, JP Cooper, Kamasi Washington, Austra, Cigarettes After Sex, Ray Blk, L.A. Salami, Dzelzs Vilks, Dagamba, Eska, Julia Jacklin, Margaret Glaspy, Bandmaster and Pienvedēja Piedzīvojumi.

Kokku on võimalik kuulata ja näha festivalil üle 90 erineva artisti ja seda kõike kolme päeva jooksul.