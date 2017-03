Telekanal TV3 tühistas väidetavalt traditsioonilisi pereväärtusi kaitsva Varro Vooglaiu esinemise uudistesaates, kuna saatesse kutsutud samasooliste õigusi kaitsvale Reimo Metsale ei olevat meeldinud mõte esineda saates koos Vooglaiuga.

"Täna hommikul helistati mulle TV3st ja kutsuti õhtusesse uudistesaatesse kommenteerima "homoabielu“ seadustamise jõustumist Soomes, mis täna aset leidis,“ kirjutas sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juht ja kooseluseaduse vastase kampaania eestvedaja Varro Vooglaid oma Facebooki lehel. "Andsin nõusoleku ja lubasin 15 minutit enne seitset kohal olla. Ca tund aega enne saate algust helistati aga uuesti ja öeldi, et tegelikult ikkagi "ei saa“ mind stuudiosse lasta. Küsisin, et miks siis ei saa, sain teada, et minu osalemiseks nõusoleku saamise järel esitati kutse ka kellegi homoaktivistile ja tollele ei olevat sugugi meeldinud mõte, et saates osalen ka mina. Lahendus? Minule esitatud kutse tagasivõtmine. Tulemust, mida saatejuht nimetas "väga huvitavaks diskussiooniks“, saab kogu selle "objektiivsuses“ ja "tasakaalustatuses“ vaadata altpoolt,“ kirjutas Vooglaid ja lisas TV3 "Seitsmeste uudiste“ videoklipi Reimo Metsaga.

Geiaktivist Reimo Mets kommenteeris TV3 "Seitsmestes uudistes" kolmapäeval Soomes jõustunud samasooliste paaride abiellumise seaduse jõustumist.