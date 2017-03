Alari Kivisaar vabandas mitu päeva hommiku­programmis, et eetrisse lipsas lause, nagu oleksid Ossinovskid presidendi vastuvõtul tülitsenud.

"Ma ütlen ausalt – mulle Ossinovski meeldib," kiidab Alari Kivisaar tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskit. Raadio Sky Plus saatejuht Kivisaar on mitu päeva eetris korrutanud: presidendi vastuvõtul tantsupõrandal justkui riidu läinud paar polnud Ossinovskid.

Kõik algas sellest, et Alari Kivisaar meenutas esmaspäevases hommikuprogrammis, kuidas ta nägi teleülekandest, et presidendi vastuvõtul 24. veebruaril sündis ühe paari vahel arusaamatus: daam pannud tantsupõrandal käe härrale näo peale, too aga lükanud selle ebadelikaatse liigutusega eemale.

EV 99, fotosein 99. vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtu pildid fotoseina juurest. (Alar Truu)

Saatejuhtide triumviraat arvas, et peomeeleolus võib ikka selliseid asju juhtuda. Visatud koguni võllanalja: isegi presidendi vastuvõtul võib peksa saada.