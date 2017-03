Raskelt haige mees kahetseb soovitust kinkida korter elukaaslase lapselapsele.

"Kohtuotsuses on kirjas, et mul on õigus selles korteris elada, ja seal võib peavarju saada ka minu hooldaja. Ometi mind oma koju enam sisse ei lastud," tõdeb 71aastane vähihaige mees, kel tuleb nüüd vanaduspäevi üüripinnal mööda saata.

Tartus elava elupõlise autojuhi Toivo Sarapuu jamad hakkasid pihta siis, kui ta tegi oma kauaaegsele elukaaslasele ettepaneku kinkida ühine kodu tolle lapselapsele.

ÜÜRIKORTERIS: Toivo Sarapuu on juba üle aasta pidanud elama üürikorteris. (Aldo Luud)

"Mõtlesin, et siis ei teki kellelgi mõtet, et tahan korterit endale saada ja kauaks mul enam elupäevigi," meenutab ta. Nüüd aga peab kasvajaga võitlev mees elama üürikorteris, millele kulub praktiliselt kogu tema pension.