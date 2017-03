Lugejad arvasid näiteks, et maailmarändurist Žigal oli nädalaks vaja lihtsalt kohta, kus magada. „Ei, tal oli hostelis väga kena koht, kus magada. Selle jaoks ta kindlasti saatesse ei tulnud,“ kinnitas Liisa. Muide, Liisa tunnistas ka seda, et Žiga pärast ta oligi esiti nõus sellesse saatesse minema. „Ma tahtsin teda tundma õppida ja õppisingi.“ Blogijate küsimusele, kas Liisa tahaks praegugi maailmaränduriga tutvuda, vastas naine konkreetselt: „Tundes teda nüüd ja praegu, jätaks ma vahele.“

Mõni aeg tagasi lõppes TV3 ekraanil teine osa uuest skandaalsest suhtesaatest „Prooviabielu“. Sotsiaalmeedia kihab erinevatest selleteemalistest postitustest – mõni naerab pisarad silma, teine hoiab peast kinni ja mõtleb, et mida ta just vaatas.

Avalikuks tuli ka üks saladus. Saates näitas kaadrit, kus Liisa hakkas tööle minema ja prooviabikaasa talle toidu kaasa pani. Toidukarbi asemel läks Liisa käekotti aga prügikott. "Tegelikult olid seal kotis vist tööriided mu mäletamist mööda." Liisa sõnas ka, et Žiga oli tema arust hüperaktiivne ja naine ei suutnud mehega sammu pidada.

Toome mõned parimad küsimused-vastused ka teieni:

Liisa, kas elad üürikas või enda korteris?

Enda korteris, aga saate poolt oli korter üüritud.

Kuidas kommenteerid, kas Žiga oli tšill?

Ma nägin tema sokke palju lähedalt.

Kas nägid ka muud lähedalt?

Oojaa, aga sellest kaadrid vaikivad, kaadrid vaikivad.

Kas kaamerad olid igal pool?

Kaamerad olid elu- ja magamistoas. Vannitoas ja garderoobis kaameraid polnud

Jälle pizza?

Jah, ma arvan, et Žiga tahtis mind veel paar kilogrammi raskemaks teha. Kuna ma olen juba nagunii põrsas Peppa, siis fine sellega.

Kas ta tegi iga õhtu süüa?

Ei, ta tegi enamuse ajast, sest ma olin tööl. Ma tegin ka süüa. Ma oskan süüa teha, sorry.

Kas sulle tegelikult ka maitsesid Žiga tehtud toidud?

Jaa, tegelikult ka ta tegi väga hästi süüa.

Žiga ja Liisa õhtusöögil (FACEBOOK / TV3)

Kas Helen on päriselt ka nii loll?

Helenit ma ei kommenteeri, ta on mu sõbranna, kirjutage talle.

Tuleb seks või ei tule? Kus, kellega ja millal? Kas jääb midagi kaadrisse või viskad tekid peale?

Mis on kaadris, on kaadris ja mis on kaadri taga, on kaadri taga.

Kaua sa ilma oled olnud?

11 veebruar sain viimati, kui kedagi huvitab. See oli Romet. Ta ei olnud saates, Romet on Tinderi tüüp. Ma ei tohi temast rääkida, äkki ta vaatab seda live’i.

Kaadri taga ikka toimus midagi?

Muidugi, kaadri taga toimub alati midagi.

Kas pikas perspektiivis selline kodune mees oleks okei?

Žiga on playboy, ta on Nipernaadi. Tal on naisi rohkem kui rubla eest.

Kes maksis Žiga riiete eest?

Sponsor, saime tasuta ja promosime nende tooteid

Liisa ja Žiga käisid poes Žigale vähemhipsterimaid riideid ostmas (FACEBOOK / TV3)

Miks Žiga end kurguauguni kinni riietab sinuga magama minnes?

Sellepärast, et I'm gonna fuck him anyway before he leaves! (Ma seksin temaga nagunii enne, kui ta lahkub - ingl. k - toim.)



Mida sa oleksid teinud, kui ta oleks kui ta oleks sulle öelnud, et oled kole kui öö (teise saateosalise Heleni proovimees Kalvi-Kalle ütles nii, kui Helen omale väga tugeva meigi tegi - toim).

Nurka ma ilmselt ei istuks ja nutma ka ei hakkaks. Mis siis ikka!

Kas Žigale üldse naised meeldivad?

Oi, Žiga on 100% hetero. Nagu päriselt!

Ühesõnaga sa ostsid Žigale riided, aga ikka kodus käis mingi maika väel?

Talle meeldisid oma riided rohkem. Käisime nendega Ükskõik baaris, kus saab beerpongi mängida. (Järgmises saates)

Kas sa oled Žigaga koos?

Jaa, me elame koos. Ei! Me ei ole koos. Žiga on Austrias!

Mida arvab Liisa Kalvi-Kallest?

Liisa ei arva Kalvi-Kallest midagi, sest Helen on ta sõbranna.

Kaua vallaline oled olnud?

Mul on raske vastata, kas ma praegugi olen vallaline. Seda ei tea.

Kes sulle nendest kolmest mehest kõige rohkem meeldis?

See on ilmselge, et Žiga. Aga ma võin niipalju öelda, et Madis oleks äärepealt olnud abielusaates Kristjani asemel. Nii et tasub vaadata! See info tuli kaadritagustest allikatest.

Kas sa ei leidnudki sealt silmarõõmu?

Leidsin ikka, aga silmarõõm läks Austriasse. Deem noh!



Liisa, kas sa said Žiga voodisse?

Voodis oli ta ju 24/7 mu kõrval, eks ma voodi ta ikka sain, kus ta mujal magas. Ma ei jaksa enam korrata, see, mis on kaadri taga, on nagu kaadri taga!

Voodisse nad ju jõudsid! (FACEBOOK / TV3)

Kas teile maksti selle eest?

Mis ajast Filmimees maksab? Reality šõude eest, lähed sinna omast vabast volist. Kõik, mis sa saad sellest, on kas hea kuulsus või halb kuulsus. Enda puhul ma ei oska seda liigitada.

Kas Helen on rase?

Ei, Helen ei ole rase for real.

Kas Kalvi-Kalli pole sinu maitse?

Ei, Kalvi pole minu maitse. Mulle meeldivad vähe ilusamad poisid

Kuidas mehed jagati?

Mehed olid juba jagatud, kui ma saatesse läksin

Kas ise ei saanud valida?

Ei saanud jah

Mllised mehed sulle meeldivad?

Ma vaatan endast vanemaid mehi, üldiselt alla 30 ma ei vaata. Auto ei ole oluline, oluline on omavaheline keemia ja klapp

Kui palju on telesaade su tööd mõjutanud (LIisa töötab medõena - toim.)?

Üldse ei ole, ma olen oma töös endiselt korrektne

Kas Žiga on tore mees?

Väga tore, enam toredamat ei leidugi maamunal

Kui sa paneks kõik kolm mees järjekorda, siis kes oleks parim?

Žiga

Kas piinlik pole?