Riigikogu EKRE fraktsioon esitas peaminister Jüri Ratasele märgukirja rahandusminister Sven Sesteri peale, kes lahkus riigikogus arupärimiselt Rail Balticu kohta.

"See on juba teine minister, kes on arupidamiselt lahkunud, ilma et ta oleks kõnevoorusid lõpuni kuulanud või kasutanud sõnavõtu ja vastulause võimalust," teatas Martin Helme.

Ministrite lugupidamine rahvasaadikute ja parlamendi vastu on allpool igasugust arvestust, leiab ta. Nagu eelmine kord, kui arupärimiselt lahkus enne lõppu minister ­Ossinovski, tegi EKRE märgukirja peaministrile, siis nii tehti Sesterigi osas.

"Me tungivalt palume peaministril oma autoriteet kabinetis maksma panna. See käitumislaad ei ole kohane endast lugu pidavale riigile, vaid banaanivabariigile," sõnas Helme.