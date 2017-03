Järgmiste valimisteni on jäänud veel kaheksa kuud, kuid juba jõuavad postkastidesse poliitikute näopiltidega kaardid. Ainuüksi detsembri jooksul kulutasid riigikogu liikmed postkaartidele ja muule enesereklaamile üle 12 000 euro.

KAS KAART SAADETUD? Detsembris käis jõuluvana tervitamas riigi­kogulasi, kes täitsid omakorda usinalt kirjakaste postkaartidega. (Toomas Tatar)

Näib, et poliitrahvas teeb oktoobrikuus toimuvateks kohalikeks valimisteks juba soojendust. Näiteks riigikogulane Martin Helme saatis möödunud nädalal tallinlastele enda pildiga postkaarte, kus soovib ilusat vabariigi aastapäeva. Sellel on ka eesti hümni sõnad.

Küsimuse peale, kas kaart peaks rahvast tervitama või harima, naerab Helme: "Nii üht kui teist. See on sidevahend valijatega ja samas tänu inimestele, kes on meie poolt hääletanud." Ta ei nimeta seda valimiskampaaniaks, kuid ütleb, et ükski asi, mida poliitik teeb, pole lahutatud eesmärgist saada järgmistel valimistel valitud.

POLIITIK POSTKASTIS: Martin Helme saatis veebruaris laiali enda ­pildiga postkaarte, mille soetas detsembrikuiste kuluhüvitiste eest. (Tiina Kõrtsini)

Postkaartidega alustati juba varem: riigikogulaste detsembrikuu kuluhüvitised paljastavad – nii palju, kui Õhtulehel õnnestus seda tuvastada –, et nad saatsid jõulukaarte jms tervitusi (sh reklaam ajalehtedes) ligi 12 280 euro eest.