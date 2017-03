Nii võttis Kalvi vabaduse kommenteerida ka Heleni välimust, kui naine otsustas tavapärasest julgema meigi teha: "Võib vabalt öelda, et kole kui öö." Seepeale teatas Heleni sõbranna, et tegu ollagi tüüpilise maamehe jutuga. Helen ise jäi positiivseks ja teatas, et ta pigem hindab otsekohesust. Siiski – konsensus saavutati ja Helen otsustas end vähem meikida.

Isegi elementaarse koristamise peale teatas noor mehekandidaat, et tema ei oska, tal tegeleb kodus sellega vanaema. "Kui minu teha oleks, võtaks eraldi koristaja," teatas ta. Kui Helen teda õpetas ("Siis see peab märg olema ja sa teed niiviisi."), suutis noormees end kokku võtta ja pühkimisliigutusi teha.

Saate tipphetk oli siiski Kalvi lause mööda korterit nappides aluspükstes kõndivale Helenile: "Topi kann püksi ja minek!" Milline härrasmees!

Tõsi, kui noored värske maaõhu kätte said, muututi ka pisut asjalikumaks, räägiti traktoritest ja õpetati kurve välja võtma. Kuigi, nii mõnigi võiks siinkohal vaielda, kas juhiloata isik siiski peaks teleekraanil naerulsui seletama, kuidas ta autoga ringi sõidab.

Liisa ja välisnoormehe Žiga prooviabielu kulges seekord üsna rahulikus joones – kuniks naine tööl oli, jäi mehe ülesandeks koristada põrandad, pesta nõud. Harmooniat rikkus vaid seik, et Liisale ei meeldinud mehe rõivad, mistõttu mindi koos poodidesse. Ilmselgelt häiritud noormees tegi üksnes grimasse viisakate rõivaste peale.

Ka uisutama minek ei sujunud noortel just eriti hästi. Kui nüüd eelmisele saatele mõelda ja Žiga käitumist vaadata, tundus, et naise otsekohesus "tõmbas noormehe lukku", nagu noored seda nimetavad, mida tõestab ka see, et mees pidevalt sujuvalt Liisa juurest voodist minema liugles.