Jäär Hommikune aeg võib olla üsna rahutu ja närviline. Võimalik, et oled tööle või mujale hilinemas, kuna ette võib tulla mitmesuguseid ootamatusi. Alates kella kümnest muutub olukord rahulikumaks.

Sõnn 9.42 – Kuu Sõnnis. Õhus on ärevust, mistõttu tunned kerget rahutust või oled lihtsalt kummalises meeleolus. Suhted nendega, kellega koos elad, võivad olla kas pisut veidrad või tuua kaasa arusaamatusi.

Kaksikud Mõni su sõber või tuttav võib käituda väga emotsionaalselt või sind kuidagi provotseerida. Ära siis üle reageeri, vaid säilita asjalik ja kaine suhtumine. Kuid sul on häid mõtteid.

Lõvi Püüa omada kõigest selget ülevaadet. On kerge oht, et hakkad tegutsema puuduliku või moonutatud info põhjal. Ka laiemas plaanis võib nüüd olla oluline koht saladustel ja varjatul.

Neitsi Raha, aga ka muud väärtused – nagu võimed ja oskused, teadmised – on ehk rohkem päevakorral. Kipud sündmusi ja inimesi enda jaoks mõtestama, neile tähendusi andma.

Ambur Võimalus nii kirglikuks seikluseks kui ka konfliktiks – viimase põhjuseks on su ego ja liiga suured nõudmised. Oled kannatamatu ja lood sellega enda ümber närvilisust.

Kaljukits Sulle võib tunduda, et miski rõhub sind. Võtad kõike kole asjalikult, oled kinni raamides ja reeglites, mistõttu läheb kaotsi suur hulk loomingulist mänglevust. Soovitus – vaata head komöödiat!