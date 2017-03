Asi hargneb kolme riigi vahel, Soome, Eesti ja Rootsi vahel. Naisel on kehtiv kohtuotsus selle kohta, et tema peaks oma lapse tagasi saama. Kuid lapsest ei ole kippu ega kõppu. Igas riigis saadakse asjast omamoodi aru, samuti on kõik tegelased selles loos omakorda fruktid.

Vastaspoole sõnul naine aga valetab ja liialdab. “See on absurdne, mis nad seal on kokku jahunud, ma võin iga selle väite ümber lükata,” vastab lapse isa Leevi.

Ühel pool on koduvägivallatseja ja probleemne ettevõtja, teisel pool aga naine, kelle meestevalik ja elustiil tekitab küsimusi

Selle seebiooperi keskmes on Svetlana meessuhted, mis on väga segased.

Sveta jäi loo peategelase, praeguseks viieaastase tüdrukuga rasedaks 19. aastaselt. Viisteist aastat vanema Leeviga kohtub Sveta hiljem ning lapse sünnitunnistusele kantakse isana tema nimi ning seaduse silmis on mees lapse isa. Svetlana sõnul tahtis tema anda tüdrukutirtsule vaid mehe perekonnanime ning tema lapsendamisest ei rääkinud.

Ka Leevi pole puhas poiss, kuna teda ajavad taga võlausaldajad, alates töömeestest kuni korterite omanikeni, seetõttu vahetavad nad elukohti ja numbreid. See tekitas paari vahel pingeid ning kokku-lahku käidi päris mitmeid kordi.

Sveta leidis omale uue mehe ning jäi temast ka rasedaks. Kuuldes, et naine on rase, hakkas Leevi talle taas kirjutama ja paluma, et ta tagasi tuleks. Naine koliski tagasi Leevi juurde.

Svetlana süüdistab meest ka vägivallas lahkuda üritas, naise sõnul läks mees talle purjus peaga vana-aastaööl kallale, mees omakorda väitis, et naine tungis hoopiski talle panniga kallale. Politsei algatas asja suhtes kriminaalasja, uurimine kestis üheksa kuud ning lõppes kokkuleppega, milles seisid punktid, et mees võib lapsega kohtuda kokkuleppel ning tasuma alimente 300 eurot kuus.

Sveta kolib pärast seda ema juurde Soome. Seejärel andis Eesti lastekaitse kohtusse taotluse võtta nii Leevilt kui Svetalt vanemlikud õigused ja anda need naise emale, laste vanaemale.

Vahepeal suutis naine aga abielluda juba neljanda mehega ning ühel hetkel soovib Leevi lapsega kohtuda.

“Alguses ma ütlesin ei, aga siis ta hakkas mind ähvardama kohtuga ja ma mõtlesin, et ma ei jaksa jälle käia kohtus, et okei, ma annan siis talle lapse,” rääkis Sveta.

Leevi sõnul ta lausa päästis lapse kohutavatest oludest, käis pidev läbu ning ema kõrvalt voorisid läbi erinevad mehed. “Ta leidis ühe tondi omale, mingi mehe, keda ta ära kasutab selleks, et oma heaolu parandada. Tal need mehed ongi sellised, et üks päev on, teine päev mitte. Mul polegi temaga midagi arutada, ainult lapse teemal, muidu tehku mis tahab, aga laps ei pea ju seda ringijooksmist pealt vaatama,” sõnas Leevi.

Viimast korda nägi Sveta oma vanemat tütart mullu suvel. Ning vahepeal suutis naine endale taas uue mehe leida, seekord viienda, kellega naine praeguseni koos on. Koos temaga teeb naine dektetiivitööd ja tuvastatakse, et Leevi viibib Rootsis, kus naine soovis oma tütrega kohtuda, kuid Leevi ei ilmunud kohtumisele, Svetlana sõnul teeb mees seda kättemaksuks, mida Leevi eitab.

Soome ja Rootsi ametnikud otsivad meest taga, Eesti sotsiaalameti sõnul on laps terve ja rõõmus

Leevi sõnul valab naine krokodillipisaraid ja tegelikkuses pidutseb ja tarvitab narkootikume. Sveta juttu eitab.

Järgnevalt otsis naine advokaadi, et anda asi kohtusse, kuid meest üritati ka omade jõududega tabada. Naise sõnul nähti Leevit Soomes ja Tallinnas, kus ta tema eest laevale põgenes.

Stockholmi kohus jõudis vahepeal otsuseni, et Leevi peab lapse koheselt naisele tagastama, arvesse võeti ka kunagist koduvägivallajuhtumit. Leevi sõnul ei saanud ta Rootsi kohtult aga kohtukutsetki.

Soome ja Rootsi võimud tegelevad aga siiani Leevi ja lapse taga otsimisega. Svetlana käib ka Eesti politseis ja sotsiaalkindlustuspolitseis. Siin selgub, et mees on hoopiski Eestis ning siinsed ametnikud on temaga kontaktis. Sveta ei mõista, kuidas mere ühel kaldal meest otsitakse, siin aga varjatakse.

Ka Leevi sõnul pooldvad siinsed sotsiaalametnikud seda, et mees Svetale last tagasi ei annaks. “Sotsiaalist mulle helistati, öeldi, et ärge last talle mitte mingil juhul tagasi andke, küsiti, kas teine laps ei ole juba ära võetud,” rääkis mees.

Sotsiaalamet ise kommentaari ei anna, kuid kinnitatakse, et Leeviga on kontaktis olnud ning laps on terve ja rõõmus ning et nemad on nii meest kui naist nõustanud.

“Ma ütleksin Leevile seda, et ta teeb seda kättemaksuks millegi eest, ma tean, et ta tegelikult mind endiselt armastab, sest ta on kirjutanud seda. Kui ta teeb seda kõike selle pärast, et ta arvab, et ma lähen kunagi tema juurde tagasi, siis kindlasti see nii ei ole, et ta tooks lihtsalt lapse koju. Kui ta toob lapse rahulikult koju, siis me võime edasi mõelda. Siis ma ei lähe nii kaugele, et ma võtan ainuhooldusõiguse. Ma lihtsalt tahan oma last koju,” sõnas Sveta.

Viimane seis ongi, et Soome ja Rootsi ametnikud tegelevad lapse tagastamisega, aga isa püüab seda vaidlustada.