Laste seas levivad surmavalt ohtlikud mõõduvõtud.

"Emme, miks mõni laps teeb enesetapu?" küsib kümneaastane poiss. Märganud, et jahmunud ema ei saa sõnagi suust, selgitab laps: "Suuremad poisid ütlesid, et internetis on selline mäng, kus peab ennast ära tapma, siis saab taevasse."

Pärast lapsega vestlemist märkab ema Sputniku Eesti veebiportaalis artiklit eriti ohtlikest internetimängudest. Ühe nimetatud mängu sisu on äravahetamiseni sarnane sellega, mida kirjeldas kümneaastane laps.

EI TAJU OHTU: Lapsed ei mõista tihti enda tegevuse tagajärgi ega suuda ohte lõpuni hinnata. Seetõttu on eriti oluline, et lapsevanem selgitaks, kui kurvalt võib lõppeda kas või mängupunkte jahtides auto eest läbi tormamine. Fotolavastus. (Aldo Luud)

See mäng põhineb reaalajas esitatud ülesannete täitmisel. Esimese ülesande saamiseks peab laps liituma sotsiaalvõrgustikus spetsiifilist nime kandva grupiga. Mäng kestab kokku 50 päeva ja selle eesmärk on viia mängija enesetapuni. Sihtrühmaks on 4.–6. klasside õpilased.