"Kõige selle juures oli kummaline, et ma ei vajanud pärast valuvaigisteid. Kirjutasin isegi hambaarstile, et mis toimub," imestab saatejuht Anneli Lahe, et ei tundnud pärast hüpnoosi all tarkusehamba väljatõmbamist vähimatki valu.

Anneli Lahe (Ardo Kaljuvee / Kroonika)

Pühapäeval jõuab TV3 eetrisse teleeksperiment "Hüpnotisöör", kus Londonis hüpnotisööriks õppinud 30aastane Maris Saar ehk Marissa püüab teaduslikke meetodeid ja oma sisendusjõudu kasutades viia hüpnoosiseisundisse nii Eesti kuulsusi kui ka tavalisi inimesi tänavalt.

Esimeses saates saab näha, kuidas telenägu Anneli Lahe istub hambaarstitooli ja laseb ilma tuimastuseta eemaldada tarkusehamba.

"Teleinimesed ikka suhtlevad omavahel ja nii tuligi jutuks, et on selline võimalus. Kuna mul oli märtsi alguseks nagunii hamba väljatõmbamise aeg kinni pandud, otsustasin proovida," seletab Anneli, kuidas ta sattus eksperimendist osa võtma.