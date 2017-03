Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma teatas eile Facebookis, et kavatseb tuhkapäevast ülestõusmispühadeni sotsiaalmeediast paastuda. Ta plaanib postituste kirjutamise asemel kasutada aega eneseharimiseks.

Urmas Viilma sõnul pole luteri kirikus paastumine kohustuslik, samuti pole välja töötatud kindlaid paastumise reegleid. Sellest hoolimata soovitab peapiiskop leida oma elust midagi, millel on liiga palju võimu.

"See võib olla toit, mõni harjumus, meelelahutus või ka Facebook," toob ta näiteid.

"Ekraanid ja kõik, mis me sealt loeme, võivad tekitada olukorra, kus me ei tegele enam iseendaga, vaid teiste inimestega. Minu otsus paastuda Facebookist oli seotud ka kogudustele ja luterlastele saadetud karjasekirjaga, milles viitasin, et sinised ekraanid võivad osutuda patuks, sest elame seal teiste inimeste muredele-rõõmudele kaasa.