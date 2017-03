"Helilooja Rasmus Puur tuli kord tänaval kõndides selle ideega minu juurde ja pani mõtte idanema," kõneleb vastse kontsertetenduse "Kord annan end päriselt ära" lavastaja Priit Võigemast.

Lavale astub 80 lauljat, kõlavad võimsad hääled ja ilus lugu. "Ütlesin esimese hooga, et ma ei tee ja ma ei oska," tunnistab Priit.

Esimene hoog läks ajapikku mööda. "Jäime rääkima ja mida pikemalt ning täpsemalt Rasmus ideed tutvustas, seda rohkem pani see mind käima," lausub Priit Võigemast, kel kadus toonase vestluse käigus ma-pole-seda-varem-teinud-pelgus.

PRUUDID JA PEIUD: Rasmus Puuri muusikaga ja Priit Võigemasti lavastatud kontsertetendus peegeldab noorte elus aega, mis jääb koolipingi ja pereloomise vahele. Lauljad näevad vastavalt sellele välja nagu tulevased pruudid ja peiud. (Teet Malsroos)

"Tundus, et mõte on väärt teokstegemist. Ma pole suur koorimuusikafänn ega ole koorimuusika kontsertidel kuigi palju käinud. Samuti pole näinud koorimuusikalavastust. Mul ei olnud millegagi võrrelda, mida peaksin nüüd tegema ja kuidas see kõik peaks välja nägema," põhjendab ta esmast tõrksust.