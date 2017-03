"Konflikte ei pea pelgama, sest kui ei oleks eriarvamusi, jääks elu seisma," ütleb religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar. Kuidas aga konflikte lahendada nõnda, et inimesed saaksid sõbralikult edasi töötada?

"See on paratamatu, et konfliktid tekivad, sest inimesed on erinevad, nad saavad asjadest erinevalt aru ning väljendavad oma mõtteid ja tundeid erinevalt," tõdeb Tõnu Lehtsaar, kes peab ka Tartu ülikooli töötajate nõustaja-kaplani ametit.

Paratamatult on olukordi, kus konflikti tekkimine on suhteliselt tõenäoline, näiteks võimuvõitluse korral või mis tahes vahendite (ruum, aeg, raha jms) jagamisel. Samuti erinevate huvide ja väärtuste põrkumisel ning ka siis, kui keegi tunneb, et tema õiglustunnet on riivatud.

Töökollektiivi pingetest rääkides märgib Lehtsaar, et tavaliselt satuvad kergemini konflikti töötajad, kellel on palju lahendamata probleeme. "Või siis inimesed lihtsalt ei klapi omavahel," lisab ta.