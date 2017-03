Fännid viskavad nalja, et lõpuks ometi on Devon Murray vabaks saanud.

Devon Murray, kes mängis "Harry Potteri" filmides väiksemat rolli, Harry ja ta sõprade klassivenda Seamus Finnigani, teatas üleeile Twitteris, et leidis oma vanast kotist paari sokke. Sokid ei kuulunud aga mitte talle, vaid filmisarjas Hermione Grangerit mänginud Emma Watsonile. Näitlejatari nimi oli sokkide servale õmmeldud.

Twitter võttis asja üles ja asus kohe Devoni kallal lõõpima. Kaasnäitleja Sean Biggerstaff, kes mängis Oliver Woodi, kirjutas vaid üheainsa sõna: "Pervert." Fännid aga viskasid nalja, et lõpuks ometi on Devon vaba, sest talle anti sokk! Nali viitab filmide tegelasele majahaldjas Dobbyle, kes on inimeste orjuses kuni mõni inimene talle riideeseme annab. Tänu salaja talle antud sokile ta vabanebki. "Nüüd oled sa vaba haldjas!" säutsus üks Devon Murray austajatest.