Seitsmeste stuudios oli geiaktivist Reimo Mets, kellega vesteldi tänase päeva suuruudisest, et Soomes võivad tänasest registreerida abielu ka samasoolised paarid.

"See on ainult tervitatav," sõnas Reimo Mets, kelle sõnul on soomlastel kõnekäänd, et kõik, mis juhtub Rootsis, juhtub Soomes viie aasta pärast. Mets avaldas, et sama moodi võiks olla ka Eestis. "Olen öelnud kunagi, et see viieaastane viive võiks kunagi tekkida Eestisse, sealt Lätisse, Leetu ja nii edasi, et see tekitaks sellise Balti mere regiooni."