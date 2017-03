Sagedate Talibani rünnakute tõttu Afganistani pealinnas Kabulis on surma saanud ligi paarkümmend inimest ning mitukümmend vigastada, teatas Afganistani tervishoiuministeerium.

Täna keskpäeval korraldati Kabulis kaks enesetapurünnakut, mis olid suunatud politseijaoskonna ja luureameti vastu, vahendas BBC. Talibani kõneisik Zabihullah Mujahid kinnitas, et nende rünnakute taga on Taliban. "Pärast Mullah Salami (Talibani komandör – toim) tapmist ja Talibani kaotusi paljudel teistel rinnetel korraldavad terroristid rünnakuid, et tõsta oma võitlejate moraali,“ ütles Afganistani president Ashraf Ghani.

Salami hukkus pühapäeval USA õhurünnakus.