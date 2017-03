Seni on olnud kurb tava, et kui mujal linnades kaob riigi töökohti, pakutakse töötajatele uut kohta just Tallinnas. Eriti tallinlased peavad just sellist asjade käiku loomulikuks, töökohtade liikumist vastupidises suunas peavad aga paljud miskipärast võimatuks. Kindlasti on inimesi, kes on sisekaitseakadeemia kolimise suhtes ettevaatlikud. Kuid ainus elu eksisteerimise võimalus ei ole pealinnas. Riigiasutused, nagu ka suur hulk Eesti inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, suudavad edukalt ja efektiivselt toimida ka väljaspool pealinna, nii võimekas õppeasutus nagu sisekaitseakadeemia ei ole kindlasti kurb erand.

Sisekaitseakadeemia on aastaid soovinud paremaid õppetingimusi, mis vastaksid tänapäevastele sisejulgeoleku valdkonna ootustele. Kahtlemata annab Ida-Virumaale kolimine selleks paremad võimalused, kui praeguste hoonete renoveerimine, sest uue hoone puhul saab arvestada kõiki kooli vajadusi. Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mis peaks tuginema õppejõudude rotatsioonile. Sellega tagatakse, et õppurid saavad õpingute käigus ajakohaseima ülevaate sisejulgeoleku tööst. On vajalik teha koostööd kõigi sisejulgeolekuasutustega, et nende parimad praktikud jagaksid oma teadmisi ja kogemusi akadeemias õppijatega Ka mujal Eestis, sealhulgas Ida-Virumaal, on erinevad sisejulgeolekuasutused, kelle edukad praktikud saaksid akadeemias õppejõududena töötada. Võimalus töö kõrvalt sisejulgeolekustruktuurides akadeemias õpetada oleks kindlasti lisamotivaator kõrgetasemeliste spetsialistide Ida-Virumaale tööle minekul.

Kõrgharidusega eesti keelt kõnelevate inimeste lisandumine Ida-Virumaale aitab kaasa ka selle maakonna sidumisele ülejäänud Eestiga. Akadeemia õppurid ja vilistlased on eeskujuks kohalikele, eriti noortele, kes suurema tõenäosusega soovivad tulevikus ka ise sisekaitseakadeemiasse õppima minna.

Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale kolimise puhul ei saa käsitlemata jätta ka selle positiivset mõju Ida-Virumaa majandusele ja tööhõivele. Küsimus ei ole ainult sisekaitseakadeemias tööle hakkavates õppejõududes – mõju on hoopis laiem. Akadeemia kolimisega luuakse Ida-Virumaale töökohad, kus kindlasti hakkavad lisaks mujalt Eestist tulnutele töötama ka kohalikud inimesed. Kahtlemata panustavad akadeemias töötavad inimesed, aga ka õppurid kohalikku majandusse, tarbides rohkem kaupu ja teenuseid. Selle tulemusena luuakse juurde kaudseid töökohti, alates söögikohtadest kuni keemilise puhastuse või raamatupoeni.

Eesti riigi kohus on näidata kindlameelset eeskuju ja jätkata ammu oodatud muudatustega, mis suurendavad riigi kohalolekut väljaspool pealinna. Sisekaitseakadeemia on kõige nähtavam samm selle suunas ning see samm peab olema kindel ja kõigutamatu.