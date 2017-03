Vabariigi sünnipäeva suurpeol külalistele tantsuks laulnud Marten Kuningas nendib, et nautis tähtsal üritusel esinemist väga. Laulja suureks rõõmuks vihtusid peolised hoolega tantsida ja paluti suisa lisalugu.

Laulja räägib, et presidendiballil esinemine oli tavapärastest kontsertidest siiski mingil määral erinev. "Seda ülevat meeleolu oli tunda juba lavalt. Sellest andis ka märku, kuidas inimesed tantsida vihtusid - seda oli tore näha," sõnab Kuningas. "Kui viimane laul, milleks oli "Aeg ei peatu", oli lauldud, siis Tõnis Lukas midagi hõikas mulle, et võiks veel laulda - paraku polnud rohkem laule, lood olid otsas. Aga tundub, et tantsulised jäid ka rahule," naerab muusik.

Pakkumist vabariigi aastapäeval prestiižikale peorahvale tantsuks laulda muusik pikalt ei kaalunud. Mees sõnab, et tema jaoks kulges kõik loomulikku rada pidi. "Mis siin ikka mõelda - hea bänd, head lood ja hea koht. Teen seda, mida kõige paremini oskan. Täiesti tipp-topp," ütleb mees. Polnud ka põhjust kahetsemiseks. "Mina küll nautisin. Ise ma küll sinna peomelusse ja tantsuplatsidele ei jõudnud - polnud ka põhjust minna. Viibisin rohkem laval ja lava taga. Aga nii palju kui tundsin, siis oli tore pidu ja mul on hea meel, et mind kutsuti. Tore on ikka esineda, kui on tantsijaid," räägib ta.

Kuidas muusik ise kodumaa sünnipäeva tähistas? "Pärast kontserdi lõppu läksin oma hea sõbra ja ühtlasi ka bändi trummari Kristjan Kallase juurde. Õnneks polnud vaja kaugele minna. Seal olid ka teised sõbrad, kes olid eelnevalt samalt ürituselt osa võtnud, natukene muljetasime ja tähistasime üheskoos. Tundub, et peale minu oli ka teistel väga hea tunne selle tähtpäeva suhtes. Mina olin esimest korda kohal sellel sündmusel ja selline soe tunne tuli sisse. Mul on väga hea meel, et Kersti on meie president," sõnab Kuningas. Muusik on kindel, et meie ühiskond on just nüüd ja praegu naispresidendi jaoks küps.