Rasedus ja emakssaamine on nii õilsaks tehtud, et vahel unustame, et ka last ootav ema on siiski inimene, kellel võivad ka omad väikesed saladused olla.

Women’s Health pani kokku nimekirja harjumustest, mis on paljudele rasedatele iseloomulikud. Kui oled õnnistatud olekus, kas oled samuti mõnda neist teinud?

1. Alkoholist unistamine. Mm, vein… Aga ei, äärmisel juhul ainult nuusutatakse vahel teiste klaasidest.