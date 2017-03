112 on number, millele päevas tehakse ligi 3000 ja aastas enam kui miljon kõnet. Uus kodumaine dokumentaalsari "112 – saatuslik hetk" toob vaatajani Häirekeskuse töö ja uskumatud päästeoperatsioonid, mille käivitajaks on üks saatuslik kõne häirenumbrile 112.

Pankrannikult alla kukkunud naine, eluohtlikuks kiskuv peredraama, tuleohtu sattunud laps – see on vaid väike osa väljakutsetest, millega päästetöötajad igapäevaselt silmitsi seisavad. Doksari avab ukse maailma, kus loevad sekundid, kiire reageerimine ja otsustav tegutsemine. Iga kolmapäev jõuab Kanal 2 ekraanile üks juhtum, mis on alguse saanud kõnest numbrile 112. Sündmused, mis sellele kõnele järgnevad näitavad Eesti päästetöötajate keerulist ja sageli ka ennastsalgavat tööd elude päästmise nimel.

Tänases avasaates saab Häirekeskus ühel hilisõhtul katkendliku kõne, kus esmalt on kuulda vaid inimese oigeid. Helistajaks on Toila pankrannikul 31 meetri kõrguselt alla kukkunud naine. Rängalt vigastatud kannatanu ei tea oma täpset asukohta, kuid tema elu ripub juuksekarva otsas. Käivitub tunde kestev mastaapne operatsioon, mis jääb päästjatele igaveseks meelde ning muudab hädasolija saatust igaveseks.

Dokumentaalsetel materjalidel ja asjaosaliste kommentaaridel tugineva sarja "112 – saatuslik hetk" saatejuht on Kärt Anvelt ja toimetaja Imre Kaas. Sari alustab Kanal 2 ekraanil kell 21.