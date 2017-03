Moskvas sängitati eelmisel reedel Trojekurovskoje kalmistul mulda tuntud Venemaa diplomaat Vitali Tšurkin, kes suri 20. veebruaril ootamatult New Yorgis. Tema surma asjaolud on lõpuni välja selgitamata. Alates mullu novembrist on surnud veel kuus Venemaa diplomaati.

Venemaa alaline esindaja ÜRO juures Vitali Tšurkin suri esmaspäeval, 20. veebruaril New Yorgis ootamatult päev enne oma 65. sünnipäeva. Ta oli sellel ametikohal töötanud alates 8. aprillist 2006.

Esialgse info põhjal tabas Tšurkinit südameinfarkt hommikul kella 9.30 paiku tööpostil. Diplomaat viidi haiglasse teadvuseta olekus. Tema elu ei suudetud päästa. Tšurkin maeti reedel, 24. veebruaril Moskvas Trojekurovskoje kalmistule.