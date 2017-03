Austrias sünnitas Grazi piirkonnas elav mees hiljuti lapse, vahendab Kleine Zeitung.

Ajalehe andmetel on see Austrias esimene selline juhtum ja ega mujalgi maailmas ole mehed just kuigi sageli lapsi sünnitanud.

Siiski pole tegemist päris mehega: ta sündis nimelt naisena, kuid otsustas hiljem sugu vahetada ja on kantud isikuregistrisse mehena.