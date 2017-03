Olgem ausad - me kõik käime kakal, kuid seda kontoris või kusagil baaris tehes tekib kummaline ja ebamugav tunne. Häda tagasi hoidmine võib olla ebamugav, kuid lisaks on see ka väga ebatervislik.

Kõik inimesed on erinevad, aga enamasti annab keha hädast märku pärast söömist või kui oled hommikul just tassikest kohvi nautinud. Kindel on see, et su keha annab hädast märku.

Kaks tundi hiljem...

Nüüd on hädas päris raske juba tagasi hoida. Esimesed paar tundi tunned survet kõhus. Osad inimesed kirjeldavad seda kõhukrambina - mõnel on hädaga lihtsalt kiirem. Tõsi on see, et häda hoidmine tekitab puhitusetunde, gaasid.

Kuus tundi hiljem...

Väljaheide hakkab su ihule mõju avaldama. See ei ole hea. Sel hetkel võib suur vajadus kakale minna kaduda, aga mitte seetõttu, et see su kehast kuhugi kadunud oleks. Tegelikult liigud sa kõhukinnisuse suunas.

12 tundi hiljem...

Mida kauem väljaheide sinus püsib, seda raskem on seda hiljem välja saada. Sa võid märgata, et su kõhul on surve ja see punnitab. See jätkub ja peagi ei saa sa kõhtu enam sisse tõmmata.

Väljaheide käärsooles muutub raskemaks ja seda ebamugavamaks muutub ka vetsuskäik. Sa pead rohkem pingutama, võid kogeda veritsust ja suisa silmanurgast pisaraid pühkida.

Sa hoiad ikka häda kinni...

Ei kuule just sageli juhtumitest, kus keegi häda kinni hoides surnud oleks, aga täiskasvanu võib häda tagasi hoides jõuda punkti, kus tema väljaheide muutub ta organismis kivikõvaks.

Kui nii juhtub, siis võib vaja minna lahtisteid või suisa asjasse käsitsi sekkuda.