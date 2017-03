"Thomas Crowni afääri" staari Rene Russo tütar demonstreeris Milano moenädalal Dolce & Gabbana rõivaid.

Ehkki Riley Gilroy on 24aastane, sai temast alles mullu Elite Model Agency modell. Kaunitar rääkis mullu Vogue'ile, et keskendus varem haridusele - ta õppis ülikoollis nii poliitikateadust kui ka psühholoogiat.

"Kui olin väike, ütles ema alati mulle, et tahab, et ma esmalt hariduse saaksin. Pidasin seda tähtsaks, sest ema oli vaeva näinud, et mulle haridust anda."