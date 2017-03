Kümme finalisti, saadud punktid ning kuulajate kommentaarid (sulgudes saadud kõrgemate punktide arv):

1. Kerli "Spirit Animal" | KOKKU: 97 punkti

5 PUNKTI: "Oleks oodanud palju rohkemat, üritab liialt väänelda nagu Ruslana ja Shakira ristsugutis. Lugu ise on kummitav, aga lavalise esitusega jääb nõrgaks. Lõpuhuilgamist kuulates tekib tunne nagu Kerli kehasse oleks sisenenud Kihnu Virve."

7 PUNKTI: "Kerli on maailmakuulus staar ja see võiks anda ju Eurovisionil eelise, aga ma kardan, et see laul on Eurovisioni jaoks liialt omapärane. Kui lavašõud natuke juurde panna, siis võib-olla isegi oleks asja. Ühesõnaga, enam-vähem lugu, aga teiste seas leidub ka paremaid."

10 PUNKTI: "Minu meelest on sellel eurolaval kõige enam potentsiaali. Lugu hakkab kummitama, esitus on huvitav, laulu loomise story on hea. Natuke meenutab Ruslanat, aga see pole vist hea."

8 PUNKTI: "Huvitava algusega haarav lugu, mis jääb väga kiiresti kummitama (noh, ega sõnu ju väga olegi – kogu aeg korduvad ühed ja samad). Võiks europopifännidele peale minna küll, seda enam, et Kerli puhul ei jää lavašõu kindlasti igavaks ja märkamatuks. Aga laulma peaks ta oluliselt paremini kui poolfinaalis (haigena ongi muidugi raske esineda, saame aru)."

10 PUNKTI: "Pauerit on, stoori põnev, esitaja super."

7 PUNKTI: "Eesti esindajana mõjuks Kerli suurel Eurovisiooni laval selgelt kõige paremini, kahjuks on see laul võrdlemisi keskpärane."

7 PUNKTI: Kerli eriline stiil etteastes hästi esile, mis teeb sellest "Eesti laulu" ehk originaalseima võistlusloo. Refrään, mis kuulajat raputaks, jääb samas tulemata. Etteaste vajaks veel enne finaali kerget lihvi, näiteks kui lavaliikumises on kasutatud trumme, siis võiks trumme ka muusikas kosta olla. Kasuks tuleb, et eristub tüüpilistest eurolauludest.

12 PUNKTI: "Pean tunnistama, et Kerli tavapärased lood on mulle palju-palju meelepärasemad ning käesolev ei paista nende seast silma. Küll aga võib Kerli suurel laval mõjuda teiste esituste seas väga hästi, lisaks on tal ka endal piisavalt kogemust suhelda sealse meediaga, keda võiks huvitada loo sündimise idee."

2. Laura ja Koit Toome "Verona" | KOKKU: 96 punkti

12 PUNKTI: "Ehtne europopp – mida rohkem kuulad, seda rohkem jääb meelde ja kummitab nii kodus, tööl kui puhkehetkel. Koidu kaameraplaanid on väga naljakalt külgetõmbavad."

2 PUNKTI: "Ma mõistan, miks see laul eestlastele peale läheb, kuid kui vaadata mööda faktist, et seda laulavad Eestis tuntud Laura ja Koit, ei ole sellel laulul suurel laval väga šansse, ma arvan. Mingi imal laul armastusest Veronas ... noh, ma ei tea, kas see eurooplastele peale läheks. Lavalist liikumist samuti ei ole."

7 PUNKTI: "Täitsa mõnus kuulata, aga väga meelde ei jää. Ma ei usu, et see toimiks Eurovisionil."

7 PUNKTI: "Laura on lummav! Hääled on muidugi suurepärased ning Laura ja Koit mõlemad kogenud lauljad, kellele saaks üdini kindel olla. Laul ise aga kisub üsna ruttu üheülbaliseks ja nii kõrge mehehääl pole kindlasti minu maitse."

1 PUNKT: "Duetist puudub igasugune harmoonia. Paneme kaks staari kokku ja ongi vägev pala – ei käi asjad nii lihtsalt!"

12 PUNKTI: "Kui Verona ei jätnud varem raadiost kuulates mitte mingisugust muljet, siis poolfinaali telesaates mõjusid Laura ja Koit väga hästi. Eurovision on telesaade, seega selle loogika järgi peaks töötama."

12 PUNKTI: "Laulul on meeldejääv refrään, mis eristub selgesti salmidest, ning minimalistlik lavašõu, mis on dramaatiline ja köitev. Viimane stseen, milles Laura jääb üksi lavale, on küll maha viksitud Elina Borni ja Stig Rästa "Goodbye to Yesterday" liikumise pealt. Kõlapilt meenutab Modern Talkingut. Suureks plussiks on enesekindlad ja meisterlikud lauljad."

8 PUNKTI: "Esiteks, Laura ja Koit võiks rohkem koos esineda või lugusid teha. Teiseks, olen kindel, et nimetatud duett jääb suurel laval nõrgaks ja sulandub muu sisse. Samas aga on mõlemad väga tugevad lauljad, Koidul kogemus olemas ning kindlasti on eurokuulajate seas olemas kindel segment, kellele laul meeldib. Ja kui itaalia raadio seda üles ei korja, siis ma ei tea …"

3. Liis Lemsalu "Keep Running" | KOKKU: 85 punkti

7 PUNKTI: "Liis on ilus – seda ütlesid juba mu itaallasest sõbrad. Aga laul? Meh."

8 PUNKTI: "Liis sobiks Eurovisionile hästi, noor ja ilus tütarlaps. Lugu on ka täitsa hea, mis sobiks nii raadiost kuulamiseks kui ka Eurovisioni lavale, hästi jääb kummitama ka see "Keep running running" koht. Ühesõnaga, kui Liis läheks, siis pettunud ei oleks."

3 PUNKTI: "Mulle meeldib see laul, aga kõrval on nii palju tugevamaid lugusid. Seega jäi minu edetabelis tahapoole."

3 PUNKTI: "Ainult siredate säärte ja ilusa naeratusega loodetavasti Eurovisioni ei võida. Liis laulab muidugi hästi, aga see laul pole kõige õnnestunum. Klišeelik tekst, klišeelik refrään."

12 PUNKTI: "Meeldejääv, toimiks ka suurel laval."

3 PUNKTI: "Liisi juures on kõik super. Laulab hästi, liigub megalt ja näeb ka hea välja. Samas on see lauluvõistlus ja just see saab talle taaskord saatuslikuks."

10 PUNKT: "Salmide meloodia tõmbab kuulaja enesega kaasa ning ka Liisi hoogne, beyoncélik esituslaad köidab tähelepanu. Refrääni viis võiks olla ehk veidi veel särtsakam, vaheldusrikkam, hetkel kaldub sarnaselt paljude konkurentide paladele monotoonsusesse. Sellele vaatamata üks kõige parematest tänavustest võistluslauludest."

10 PUNKT: "Esimesel kuulamisel ei meeldinud, teisel ka mitte, aga kui vaadata Liisi ja laulu tervikuna laval, on tegu päris hea kooslusega. Eesti raadiotesse jõuab see ilmselt niikuinii, kuigi võidulooks Eurovisionil ei passiks. Siiski – keep running, Liis, väga hea laul!"

4. Lenna Kuurmaa "Slingshot" | KOKKU: 81 punkte

6 PUNKTI: "Lugu meeldib, aga Rootsi tüüpiline eurokoreograafia võiks heaga ära jääda."

10 PUNKTI: "Tõsise üllatusena tuli, et alternatiivrokitsikk Lenna sellise looga Eesti laulule tuli. Täiesti tema tavapärasest repertuaarist erinev. Lugu mulle meeldib ja sobiks Eurovisionile ka – keskkonnakaitseline teema, hea laul, mis jääb meelde ja laval šõud ka ju on. Kui natuke liikumist parandada ja lahedamad riided selga panna, siis sobiks eurokale hästi!"

5 PUNKTI: "Kõik ütlevad, et nii eurolik. Ma ei tea, minu meelest ei toimi Eurovisionil ammu enam see, mille kohta öeldaks, et see on täpselt Eurovisioni laul. Lenna on palju paremate lugudega "Eesti laulul" osalenud."

12 PUNKTI: "See oli Carl-Philip Madise "Everything But You" kõrval teine laul, mis mulle esimest korda "Eesti laulu" poolfinaliste kuulates kohe kõrvu jäi. Huvitava meloodiaga salmid ja ilus sõnum, mida Euroopale levitada. Lenna väärib juba ammu võimalust Eestit Eurovisionil esindada! Kunagised Vanilla Ninja fännid annaks ka kindlasti hääli."

8 PUNKTI: "Pala peamine trump on kummitamisvõimega refrään, sõnum kahjuks segasem kui kunagisel suurepärasel kandidaadil "Mina jään"."

1 PUNKT: "Lenna saaks paremaga hakkama, ei tundu nagu ta ise naudiks laval olemist ja selle laulu laulmist."

5 PUNKTI: "Vana hea Lenna ja Vanilla Ninja segu. Häbisse kindlasti ei jääks, aga oleks nagu juba kusagilt seda kõike kuulnud ja näinud."

6 PUNKTI: "Võiks olla loo põhjal üks "Eesti laulu" favoriite, kuid kohati rabe ja juhuslik tantsunumber viib üldmulje alla. Lenna on üks neist vähestest, kes suudaks lava ka ainuüksi oma häälega täita."

5. Rasmus Rändvee "This Love" | KOKKU: 74

10 PUNKTI: "Kuna ükski tänavune eurolaul pole just vokaalselt eriti vägevate võimetega, siis üllatab nii Rasmuse hääl kui esitus. Aga kas me tahaks tõesti teist aastat järjest Jüri Pootsmanni saata?"

4 PUNKTI: "Ma arvan, et eestlased ei peaks iga aasta sama reha otsa astuma ehk saatma Eurovisionile üksiku meeslaulja, kes laval niisama ringi jookseb ja kurvast armastusest laulab. Hakkab nagu ära tüütama juba. Tegu on lauluga, mis mulle pärast poolfinaalist kuulmist ainsana üldse meelde ei jäänud, kardan, et ei jääks ka Eurovisioni kuulajatele."

12 PUNKTI: "Kui ma esimest korda kõiki eurolugusid järjest kuulasin, tegelesin muude asjadega ja reageerisin ainult nende lugude peale. See oli üks kahest, mille peale ma reageerisin, sest mulle väga meeldis. Ja järjest rohkem on hakanud meeldima. Rasmus oli laval väga veenev ka."

10 PUNKTI: "Vahelduseks üks mees, kes laulab mehehäälega – mõnusalt madalalt. Armastuslaul, mis pole raasugi imal. Ja lavaesitus oli poolfinaalis tõeliselt vinge – Rasmus andis endast 120 protsenti. Paraku pole vist targim mõte saata kaks aastat järjest Eurovisionile üksik noormees. Aga Jüri etteastest oleks see vägevam! Ja fännidega oskab Rasmus suhelda – YouTube'is vastab ta pea igale kommentaarile."

6 PUNKTI: "Rasmus võib Eesti võistluse vabalt ka võita, esitajana on ta super ja noorte fännitaride hulgas peaks lööki olema. Esitajana oli super muidugi ka meie mullune võitja, aga tulemuseks kõigi aegade viletsaim koht."

2 PUNKTI: "Laul, mida võib taustana kuulata, aga hiljem ei mäleta. Meeldib Rasmuse hääl ja see, kuidas ta esineb, kuid mitte see konkreetne lugu."

6. Ivo Linna "Suur loterii" | KOKKU: 64 punkti

8 PUNKTI: "Ivo meeldib kõigile eestlastele (okei, mu vanaemale mitte). Aga selline vahva Eesti vanaisa võiks nende euroballaadide seas päris muhedalt mõjuda."

5 PUNKTI: "Iff on muidugi tegija ja suur suur respekt talle, et viitsis Eesti laulu karuselli astuda. Aga seda lugu on mõnus kuulata suveõhtul Elmari raadiost. Eurovisionile pigem ei saadaks."

8 PUNKTI: "Nii vahva laul! Niivõrd elukogenud. Väga, väga meeldib. Eurovisionile siiski ei saadaks."

2 PUNKTI: "Laul iseenesest on hea! Tekst on hea ja eesti keele ilu on välismaalased tihti imetlenud. Kuid üksik vanem mees, kes oma elule tagasi vaatab – isegi kui tal on nii mõnus kärisev hääl nagu meie Ifil – ei jõua ilmselt poolfinaalist edasi. Kui lähtuda puhtalt sellest, mismoodi meil Eurovisionil läheks, siis ei saa anda rohkem kui paar punkti. Aga Iff on võitja nagunii ja jäädvustanud ennast sügavale eestlaste südameisse."

12 PUNKTI: "See lugu peab minema Eurovisionile, sest selle üle oleks uhke terve Eesti sõltumata tulemusest. Ivo Linnal on ühendav jõud, mille üle-euroopalisel laval demonstreerimine on lõhkise Eesti jaoks vajalik palsam. Lisaks ka väärikas kingitus vägeva karjääri eest popmuusikas."

10 PUNKTI: "Kui Iff suudab kümne minutiga koguda üle 10 000 Instagarami jälgija, siis ei imestaks ka võidu üle. Fänne tal selgelt jagub nii noorte kui ka mitte enam nii noorte hulgas."

5 PUNKTI: "Südamlik, eestikeelne ja sisukam kui enamik ingliskeelseid laule konkursil. Ivo laulu puhul Eurovisionil tõlkes palju kaduma, sh vihjed laulutekstis Ivo varasemale repertuaarile. Tõeliselt oskab seda hinnata Eesti kuulaja."

7. Elina Born "In or Out" | KOKKU: 63 punkti

4 PUNKTI: "Elina lööks eurolaval kahtlemata läbi, aga esiteks jääb mulle segaseks loo mõte – kas tõesti räägime, kuidas peenis sisse-välja käib? Teiseks, laul on jälle mittemidagiütlev."

6 PUNKTI: "Mitte midagi erilist. Elina on nagu musta värvi kilesse pakendatud viiner, kellele on kolm satsi pikendusi pähe pandud ja siis ta väänleb seal laval ringi. Laul on ka kuidagi kuiv ja täpselt samasugune, nagu Rästa ikka kirjutab."

2 PUNKTI: "Elina on laval hea. Laul ise väga ei meeldi."

5 PUNKTI: "Esimene asi, mis tema esinemist vaadates pähe tuleb, on "Viiskümmend halli varjundit". Hääl ja figuur on Elinal head ja eelmisest Eurovisionil käigust ka piiri taga fännibaas olemas. Aga selliseid seksikusele rõhuvaid ja ennast eksponeerivaid lauljatare on Eurovisionil alati mitu – kas ta paistaks nende seas silma?"

4 PUNKTI: "Elinale annaks isiklikult 12 punkti, aga loo ajal lähevad keskeurooplased võileibu tegema."

8 PUNKTI: "Eristub oma särtsakuse poolest paljude konkurentide paladest "Eesti laulul". Ometi tekitab déjà vu: iga aasta on Eurovisionil mõni napis rõivis kaunitar, kes enam-vähem saamasugust eurodiskot tümpsutanud. Omas žanris on "In or Out" ehk rahuldav, aga "Goodbye to Yesterday edulugu on näidanud, et Elina suudab veelgi rohkemat."

5 PUNKTI: "Elina on Beyoncé, liikumine kah kahtlaselt sarnane, samas mõjub see kombo hästi. Siiski rohkem raadio- kui eurolaul, kuigi nagu aru saan, siis euroblogid valisid Elina juba oma lemmikuks, nii et potentsiaali oleks."

8. Daniel Levi "All I Need" | KOKKU: 56 punkti

3 PUNKTI: "Kuigi Daniel suudab oma hurmurpilguga paljusid võluda, jääb seekord laul üpris nõrgaks."

12 PUNKTI: "Tegu on finaalipääsenud laulude seast isikliku lemmikuga. Laul on hea – selles on tänapäeva poppmuusikale omaseid elemente, seda laulu kuulaks heameelega ka raadiost. Ka Eurokalavale sobiks armunäljas tiinekate heameeleks Daniel hästi. See laserišõu sobib samuti laulu jaoks kenasti, paneb kuulama ja vaatama."

4 PUNKTI: "Daniel ise nimetas seda kõige paremaks lauluks, mille on kirjutanud. Minu arvates oli tema esimene eurolaul parem."

4 PUNKTI: "Oma eelmise "Eesti laulu" võistluslooga võinuks ta Eurovisionile minna, aga praegune lugu on pisut liiga tavaline. Refrään jääb muidugi kummitama, aga vähemalt praegusel kujul ei lase lavašõu Danieli sarmikal naeratusel ja säraval olekul välja paista. Selline tume ja staatiline."

2 PUNKTI: "Kui võrrelda tema esimest "Eesti laulu" tulemist ja tänavust esitust, siis see on reaalsus. Eesti muusikamaastikul eristus täkku täis uustuluk selgelt paremini."

1 PUNKT: "Samasugune energilisus, mida võis näha ja kuulda Danieli varasema euroloo "Burning Lights" esituses, paraku numbri "All I Need" juurde ei kuulu. Ka Danieli nägu ei näe, sest laval on pime."

7 PUNKTI: "Daniel mulle meeldib isiksusena, ent tänavune võistluslugu jääb kuidagi tuhmiks, mis ei tähenda, et see halb laul oleks. Laulu tekkelugu on üdini armas, kuid üksnes sellega läbi ei löö."

9. Whogaux & Karl-Kristjan ft Maian "Have You Now" | KOKKU: 46 punkti

2 PUNKTI: "Liiga palju The Chainsmokersit. Üllatav, et keegi pole paari plagiaadis süüdistanud."

3 PUNKTI: "Sellised laulud jäägu Power Hit Radiosse. Jah, täpselt tänapäeva poppmuusika 101 juhendi alusel kirjutatud lugu, aga ei mitte midagi muud."

1 PUNKT: "Ainus üllatusesineja "Eesti laulu" finaalis. Mina selle loo võlu ei näe."

6 PUNKTI: "Modernsemast modernsem poplugu, mis peaks kindlasti nooremate kuulajate südamed võitma. Karl-Kristjan on sarmikas (kaabu-kaabu-kaabu!) ja Maian on armas ja just sellise plikahäälega, nagu praegustele raadiokuulajatele miskipärast paistab meeldivat. Seega – potentsiaaliga hitt ka piiri taga."

8 PUNKTI: "Väga hea raadiolugu, kuid teleekraanil jäi kuidagi särtsust puudu. Samas aastal 2014 said analoogse välimusega ja šõuga Hollandi esitajad teise koha."

4 PUNKTI: "Kõige tänapäevasema kõlaga pala "Eesti laulul", ka noored lauljad laulavad kenasti. Refrääni meloodia sarnaneb liiga äratuntavalt ansambli The Chainsmokers loole "Closer"."

3 PUNKTI: "Tegelikult mulle meeldib, kuigi pole eurolaul: vokaal hea, muusika kah, ent midagi kuskilt jääb justkui puudu, mingi pauer, esinemisrõõm vms."

10. Ariadne "Feel Me Now" | KOKKU: 34 punkti

1 PUNKT: "Alguses arvasin, et preili laulab eesti keeles. Nõrk."

1 PUNKT: "Neiul pole laval mingit liikumist, laul on jubedalt tüütav ning sobibki ainult Eesti soparaadiote kuulajaskonnale. Kui see laul Eurovisionile läheks, oleks ikka väga häbi küll."

6 PUNKTI: "Kui ma algul YouTube'ist kuulasin, siis meeldis väga. Esitus oli aga väga nõrk. Tütarlaps on ju kõigest 18, eks see ole mõistetav."

1 PUNKT: Finaali viisid neiu ilmselt tema särav naeratus ja päikseline olek. Jah, ta on armas ja võiks kindlasti laulmisega edasi tegeleda. Kuid hetkel mõjub 18aastane tüdruk ikkagi usina koolilapsena, kes klassi ees luuletust ette vuristab. Ta ei paista sügavale selle laulu sisse minevat. Nii et kokkuvõttes on see lihtsalt üks tore lauluke, mis teiste seas silma ei jää.

1 PUNKT: "Eurovisioni jaoks veel liiga nunnu."

3 PUNKT: "Lihtne ja armas esitus, Ariadnest kuuleme tulevikus loodetavasti veel. Selle konkreetse laulu viis tundub aga monotoonsevõitu."