Soov omada ihaldusväärset keha saadab kõiki naisi, kuid lisaks tervislikule kaalule - ideaalne keha nõuab ka õiget trenni. Kuidas saada trimmis ja mõnusalt kumer tagumik? Mida teha, et käsivarred ei lötendaks?

Portaal Bright Side valis välja harjutused, mille tegemine viib su unistuste kehale lähemale.

Asja juures on väga oluline ka see, et sa ei vaja erilist tehnikat ega jõusaali - kõike saad teha koduses ja turvalises keskkonnas.

Milliseid harjutusi täpselt tegema peaks - vaata SIIT!