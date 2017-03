Esimene hoog läks ajapikku mööda. "Jäime rääkima ja mida pikemalt ning täpsemalt Rasmus oma ideed tutvustas, seda rohkem see mind käivitas," lausub Priit, kel kadus toonase vestluse käigus ma–pole-seda-varem-teinud-pelgus. "Tundus, et idee on väärt tegemist. Ma ei ole ise suur koorimuusika fänn olnud ega ole ka käinud väga palju koorimuusika kontsertidel. Ning pole ka näinud koorimuusikalavastust. Mul ei olnud millegi pealt võrrelda, mida peaksin siis nüüd tegema ja kuidas peaks see kõik välja nägema. Ruum, kus seda teeme, on Kultuurikatla Katelde saal – iseenesest on see hästi huvitav, seal etendusespetsiifilselt teatrit teha pole aga kerge."

Kui aga Priidu käest pärida, kas ta kordagi märkas, et asus tegema pompoosset lavastust, toob see talle naeratuse huulile. "Oleneb, mis kontekstis asju võrrelda," muigab ta. "Rasmus on siin suuremaidki asju ette võtnud, näiteks laulupeo. Sellega võrreldes on meil tegemist väikese kammerliku etendusega. Küllaltki keeruline ettevõtmine, aga tasus ära."

Helilooja Puuri, dirigentide Surva ja Roose ning lavastaja Võigemasti ühistööna valminud kontsertetendus "Kord annan end päriselt ära" on muusikaline mõtisklus praegusaja noortest meestest ja naistest, nende mõtetest ja tunnetest. Rahvusooper Estonia noormeestekoor, neidudekoor Kammerhääled ning kammernaiskoor Sireen, kokku 80 lauljat annavad oma hääle uuele loomingule.

"Meil oli selline kokkulepe, et samal ajal kui meie Rasmusega dramaturgiat kokku panime, tegelesid koorid lugude õppimisega – ega seegi ole lihtne ülesanne ja naljaasi,"bavaldab Priit, kuidas tööprotsess kujunes. "Lisaks sellele polnud see meie harrastuskooridel ka ainukene projekt. Noormeestekoor esines ka Eesti vabariigi aastapäeva kontserdil. Kõigil on ju alati sada rauda tules. Kuid meil oli kokkulepe, et nii kui nad on proovis jõudnud lugudega nii kaugele, et saavad teha väikese salvestuse, siis saadavad nad mulle selle. Neid lugusid kuulates ja korduvalt üle kuulates, hakkas järjest rohkem see maailm ennast kuidagi ilmutama."

Helilooja Puuri sõnul peegeldab kontsertetendus "Kord annan end päriselt ära" kõige enam seda aega noore elus, mis jääb koolipingi ja pere loomise vahele. "See on aeg, mil sageli pettutakse loodud illusioonides ning hinnatakse ümber tekkinud idealistlikku pilti. Mäss ei pruugi olla mäss, vaid hoopis noore sisemine heitlus iseendaga ja koha nimel selles maailmas."

Võigemast lisab, et pealkiri sai valitud meelega säherdune, et see jätaks tõlgendamise ruumi. Selle põhjenduseks, et aga mängukordi on leebelt öeldes vähevõitu – viis –, kostab Võigemast, et 80 laulja kokkusaamine on üsna keeruline ettevõtmine. "Kui teha teatris lavastust, siis see ongi elukutseliste näitlejate töö, aga koorilauljatel on laulmine nende hobi," sõnab ta. "Aga võib-olla on see isegi hea, kõik lavastused polegi mõeldud selleks, et neid mängida aastaid järjest."